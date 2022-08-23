升息擔憂 道瓊、標指連三黑

投資人焦慮等待美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）26日在全球央行年會發表演說的同時，將注意力放在數據顯示經濟成長放緩，10年期美債攀升至3%以上，美國股市24日收低，道瓊、標指連三日走跌。

投資人擔心聯準會為了對抗控制不住的通貨膨脹，打算繼續積極升息，而使經濟陷入衰退。

道瓊工業指數下跌154.02點或0.47%，收32909.59點。

標準普爾指數小跌9.26點或0.22%，收4128.73點。

科技類股為主的那斯達克指數平盤作收，微跌0.27點，收在12381.30點。

費城半導體指數上漲20.946點或0.74%，收2864.313點。

美股十大明星股漲跌互見，亞馬遜、特斯拉、輝達、英特爾走揚，其中特斯拉上漲2.26%表現最佳；臉書母公司META、蘋果、微軟、谷歌、阿里巴巴ADR、網飛則同步收黑，其中以META跌幅最深，終場收跌1.19%。

道瓊指數成分股，表現最佳為能源股雪佛龍，上漲3.24%，其餘包括卡特比勒公司、道氏公司也有逾2%漲幅。

半導體方面多收漲，包括英特爾、博通、輝達、德儀、艾司摩爾均收漲，其中以、艾司摩爾上漲1.09%表現最佳。

備受台股投資人關注ADR表現方面，包括台積電、日月光、中華電信與聯電均收漲，漲幅在0.07%～1.02%之間，而鴻海ADR則小跌0.41%作收。

據金融數據供應商標普環球（S＆P Global）23日公布，美國8月綜 合PMI初值由7月的47.7降至45，創27個月低點且連兩個月低於榮枯線50。其中，服務業PMI由47.3降至44.1，改寫27個月低點。製造業PMI由52.2降至51.3，創25個月低點但維持擴張。

歐洲股市

由於能源價格飆漲以及疲弱經濟數據引發衰退疑慮，歐洲主要股市今天收低。

倫敦FTSE 100指數下跌45.68點或0.61%，收7488.11點。

法蘭克福DAX指數下挫36.34點或0.27%，收13194.23點。

巴黎CAC 40指數下滑16.72點或0.26%，收6362.02點。

國際油價

在沙烏地阿拉伯警告原油期貨市場與供應基本面之間出現脫節，可能會要求石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）在下個月會議考慮減產後，國際油價今天大漲。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價大漲3.38美元，來到每桶93.74美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價大漲3.74美元，來到每桶100.22美元。

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