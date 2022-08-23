萬物皆漲 歐美8月PMI雙跌

受通膨升溫拖累需求的影響，美國與歐元區8月綜合採購經理人指（PMI）分別跌至27個月與18個月低點，皆為連兩個月萎縮，引發外界對於經濟倒退的擔憂。

據金融數據供應商標普環球（S＆P Global）23日公布，美國8月綜 合PMI初值由7月的47.7降至45，創27個月低點且連兩個月低於榮枯線50。其中，服務業PMI由47.3降至44.1，改寫27個月低點。製造業PMI由52.2降至51.3，創25個月低點但維持擴張。

標普全球資深經濟學家瓊斯（Sian Jones）表示，聯準會加速升息與通膨壓力居高不下，導致市場需求遭壓抑，美國服務業與製造業產能同步下滑。

標普同日亦公布，歐元區8月綜合PMI初值由7月的49.9跌至49.2，不僅創下2021年2月以來最低，更連續二個月低於榮枯線50。其中，服務業PMI由51.2下滑至50.2，創17個月低點。製造業由49.8降至49.7，再度萎縮並寫下26個月最低。

德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家魏爾（Christoph Weil）表示：「8月PMI持續下滑顯示，下半年歐元區經濟衰退的可能性攀升。」

美股在歷經22日的大跌走勢後，23日開盤回穩，在平盤附近移動；歐洲股市則漲跌互見。