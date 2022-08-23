美卡脖子 陸晶片沒戲？霸氣自救關鍵曝

美出手卡脖子！大陸晶片完蛋了？霸氣喊8字用這招自救

大陸晶片業發展先進製程頻頻受到阻礙，近期美國更限制用來開發3奈米以下晶片的EDA軟體出口，使得大陸晶片業再遇打擊，這也讓本土EDA業者能否派上用場成為討論焦點，但在落後數十年的狀況下該如何追趕？有專家提到，本土EDA產業採取「重點突破、局部創新」會是最主要的策略。

目前全球EDA市場被歐美廠商壟斷，研究機構TrendForce去年數據顯示，前三大巨頭分別是新思科技（Synopsys）的32%、益華電腦（Cadence）的30%及西門子（Siemens）的13%，合計市占率將近8成。

反觀，大陸本土EDA廠商起步較晚，投資金額與人才庫也相對不足，龍頭華大九天在2019至2021年期間的總投資金額僅占新思科技、益華電腦等大廠的0.99%至4.21%左右，而任職於大陸EDA產業的總人數約為4千人，但僅三分之一在本土企業，高階人才為了職涯考量，會優先選擇外國企業。

面臨歐美廠商可能「斷供」的狀況，本土EDA又該如何突圍？華大九天表示，「新興EDA產業若想突破國際EDA巨頭在全部流程的壟斷，必須重點突破關鍵環節或對局部流程進行創新，為客戶創造優於現有方案的價值，才可能獲得國際認可與商業回報。」

重點突破、局部創新也成為大陸EDA廠商生存的方向，上海芯瑞微電子科技技術總監何建華則說，公司為客戶制定解決方案時，就會依照輕重緩急進行分類，「像我們的客戶很在乎精確度與效率，那我們在研發時就會優先解決這兩種問題，次要指標就會先緩一緩。」

何建華也喊話，希望客戶能給本土廠商信心與包容，「我們一直關注客戶的需求並持續創新，但在這個階段還是需要產業相關企業更多包容與支持，畢竟很難在短時間內追上別人數十年的累積。」

（中時新聞網 郭宜欣）