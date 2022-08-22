歐元兌美元跌破平價 分析師曝僅是開頭

能源危機使市場擔憂歐洲經濟恐陷入衰退，歐元兌美元匯價於22日再度貶破平價，寫下20年來的新低，分析師對此指出，跌勢才剛剛開始。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）於上周宣布，北溪一號管線（Nord Stream 1）因維修關係，自本月31日至9月2日將暫停對歐洲的天然氣供應，恐會使歐洲能源危機惡化，歐元賣壓因而湧現，22日歐元兌美元盤中一度走貶至0.9926美元，寫下7月中旬以來的最低價位。

多位分析師警告，歐元的跌勢將會持續下去，法國興業銀行外匯策略師朱克斯（Kit Juckes）便指出，德、法等國即將公布8月的製造業、服務業PMI初值，若數據不樂觀，將會使歐元兌美元持續走低。

摩根士丹利預測歐元本季將下滑至0.97美元，寫下2000年代初以來的最低價位；野村國際則預估，由於能源短缺壓力罩頂，使停電風險增加，歐元恐會在9月底跌至0.975美元，甚至可能下探0.95美元或更低。

與此同時，市場預期美國聯準會（Fed）將會提高鷹派聲量，帶動美元續強，Caxton的市場情報主管布朗（Michael Brown）指出，投資人預期聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會在傑克森霍爾（Jackson Hole）年會上發出強硬訊號，避險情緒加上聯準會續鷹，有望使美元繼續走強。

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