天然氣價飆 花旗估英國通膨率明年破18%

歐洲天然氣價格飆漲，導致英國的零售能源價格上限隨之攀升，花旗預估英國的通膨率在明年1月飆升至18.6%，寫下近半世紀以來的新高。

根據英國國家統計局（ONS）上周公布的資料，英國7月消費者物價指數（CPI）攀升至10.1%，為近40年來最高。為了應對通膨壓力，英國央行於本月初宣布將利率調升50個基點，與此同時，央行也警告英國經濟將於今年第四季開始陷入長期衰退。

為了讓能源零售市場更透明，英國自2019年開始實施能源價格上限（energy price cap）措施，並隨著市場價格進行調整，目前的價格上限落在一年1,971英鎊。不過，根據花旗最新發布的報告，由於天然氣價格持續飆漲，英國的能源價格上限可能會在今年10月攀升至3,717英鎊，並在明年1月上漲至4,567英鎊，明年4月更是上看5,816英鎊。

英國各間市場分析公司近來陸續公布對於能源價格上限的預測，能源諮詢公司Cornwall Insight預估明年1月的上限將會攀升至4,266英鎊，另一間顧問公司Auxilione則預測明年4月起，該上限會飆漲至6,000英鎊。

此外，花期也在新的報告中調升對於英國通膨率的預測，預估明年1月英國消費者物價指數（CPI）和零售價格指數（RPI）將分別攀升至18.6%和21%。

英國國家統計局（ONS）於22日公布數據顯示，英國2020年的GDP萎縮11%，根據歷史資料，這是自1709年「大冰霜」（Great Frost）以來的最大縮幅，抑制通膨將成為下任首相的首要職責，英國執政的保守黨目前已向各地的黨員寄送選票，投票過程正持續進行中，預計將於9月5日公布新任黨魁選舉結果。

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