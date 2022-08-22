Fed要耍鷹？股債雙殺 道瓊重挫近650點
傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在本周登場，市場關注聯準會態度，投資人預期Fed主席鮑爾仍將釋出努力對抗通膨的強硬立場，10年期美債23日大漲、美元指數升至108.96，血染科技股、晶片股，四大指數全線收黑，道瓊、標指創6月16日以來最差表現。
- 道瓊指數跌643.13點或1.91％，收33,063.61點。
- 那斯達克指數跌323.64點或2.55％，以12,381.57點作收。
- 標普500指數跌90.49點或2.14％，收在4,137.99點。
- 費城半導體指數跌109.97點或3.72％，收在2,843.37點。
標指11大板塊全倒，投資人撤出週期性股票及成長類股，非必須消費品、通訊服務、資訊科技板塊跌幅最慘，分別重挫2.8%、2.7% 、2.6%，能源股表現相對抗跌，小跌0.85％。
美股十大明星股僅阿里巴巴ADR平盤小漲，其餘包括蘋果、臉書母公司META、亞馬遜、微軟、谷歌、特斯拉、輝達、英特爾、網飛均收黑，跌幅在2.28％～6.06％之間，其中以網飛跌幅最深。
道瓊指數成分股全數收黑，英特爾領跌，跌幅達4.35％，包括家得寶、IBM、3M、美國運通、波音、人力資源網公司、思科、迪士尼、耐吉聯袂走跌逾2％。
半導體方面全面下挫，高通、博通、輝達、德儀、艾司摩爾、美光、超微均收跌，其中以輝達、艾司摩爾跌幅最深，分別重挫4.57％、4.62％。
備受台股投資人關注ADR表現方面，僅中華電信平盤小漲，包括台積電、日月光與聯電均大跌作收，分別重挫2.25％、3.46％、3.74％。
由於憂心美股夏季反彈行情只是批著牛皮的熊市反彈，導致華爾街再度瀰漫謹慎氛圍。高盛銀行認為美股上漲空間有限、下行風險隱現。摩根士丹利則建議此時持有現金部位應是最佳投資策略。
高盛首席美國股票策略師柯斯丁（David Kostin）在客戶報告中提到，由於標普500指數僅花了17周時間，就已逼近該投行對其指數預期在年底4,300點目標。他認為美股目前上漲空間已有限、至於下行風險則逐漸浮現。
柯斯丁指出，他現今的最大憂心，在於美股可能步入2000年的陷阱，就是即使升息循環已經停止，但美國經濟可能陷入衰退，導致美股依然持續走跌。
傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在本周登場，投資人預期Fed主席鮑爾將在演說中表達即使經濟衰退，仍會努力對抗通膨的強硬立場。目前貨幣市場預期Fed在9月21日的決策會議再度調升3碼機率為46.5％。
Wrightson ICAP首席經濟學家克藍道（Lou Crandall）表示，「演說的核心訊息將是Fed壓低通膨的決心，即便決策官員認為短期經濟成長展望走疲的風險大增。Fed的7月會議紀錄就已預告此一論點。」
北方信託銀行首席經濟學家譚能邦（Carl Tannenbaum）指出，他認為鮑爾將在年會上暗示9月會進一步升息3碼。
Amherst Pierpoint首席經濟學家史丹利（Stephen Stanley）則表示，「鮑爾僅會就貨幣政策展望大方向進行說明，不會觸及9月例會是升2碼或3碼。」
擔憂俄羅斯臨時斷氣，恐將加劇歐洲能源危機，歐元賣壓浮現，兌美元匯價22日再度貶破平價水準。此外，預期聯準會（Fed）將持續激進升息立場，帶動美元續強在五周高位。
歐洲股市
投資人關注貨幣政策走向以及天然氣價格飆升對於經濟造成的風險之際，歐洲股市重要指數收盤大多呈現下挫，其中德國DAX和法國CAC 40指數更是重跌。
- 倫敦FTSE 100指數小跌16.58點或0.22%，收7,533.79點。
- 法蘭克福DAX指數重挫313.95點或2.32%，收13,230.57點。
- 巴黎CAC 40指數大跌117.09點或1.80%，收6,378.74點。
延伸閱讀