Fed要耍鷹？股債雙殺 道瓊重挫近650點

由於憂心美股夏季反彈行情只是批著牛皮的熊市反彈，導致華爾街再度瀰漫謹慎氛圍。高盛銀行認為美股上漲空間有限、下行風險隱現。摩根士丹利則建議此時持有現金部位應是最佳投資策略。

高盛首席美國股票策略師柯斯丁（David Kostin）在客戶報告中提到，由於標普500指數僅花了17周時間，就已逼近該投行對其指數預期在年底4,300點目標。他認為美股目前上漲空間已有限、至於下行風險則逐漸浮現。

柯斯丁指出，他現今的最大憂心，在於美股可能步入2000年的陷阱，就是即使升息循環已經停止，但美國經濟可能陷入衰退，導致美股依然持續走跌。