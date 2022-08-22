美元獨霸 歐元再度失守平價

擔憂俄羅斯臨時斷氣，恐將加劇歐洲能源危機，歐元賣壓浮現，兌美元匯價22日再度貶破平價水準。此外，預期聯準會（Fed）將持續激進升息立場，帶動美元續強在五周高位。



衡量美元兌6個主要貨幣，當中也涵蓋歐元在內的美元指數，盤中則是升抵108.48，為7月15日來最高水位。美元指數上周強漲2.33％，創下2020年4月最大單周漲幅。



俄羅斯天然氣工業公司上周突然宣布，北溪一號管線因為維修關係，將從本月31日到9月2日暫停對歐洲天然氣供應。這項宣布令外界憂心歐洲能源危機恐再度惡化，導致歐元兌美元盤中曾短暫走貶至0.9992美元，創下7月中旬以來最低價位。



英鎊兌美元22日也同步跌到1.1782美元，再刷新5周低點。與大宗商品連動性高的澳元則受惠鐵礦砂與銅價雙雙走高，兌美元彈升0.2％到0.6885價位。紐元也升值0.3％到0.6190美元。



德國央行總裁納格爾（Joachim Nagel）接受媒體訪問時警告，如果能源危機持續升高，德國經濟可能在今冬就會陷入衰退。由於德國的天然氣有一半必須仰賴俄國的提供，這也意味如果俄國供應出現不穩，德國將蒙受最大打擊。



雖然德國衰退陰霾籠罩，不過納格爾強調，鑒於歐洲直到2023年通膨壓力恐怕都將會相當沉重，歐洲央行必須持續調升利率以避免通膨失控。該央行在上月已一口氣將利率調高兩碼。



美元表現強勢，主要是受到多名聯準會（Fed）官員出面談話，強調有必要持續升息以遏止升至數十年高點的通膨率。



傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在本周登場，投資人預期Fed主席鮑爾將在演說中表達即使經濟衰退，仍會努力對抗通膨的強硬立場。目前貨幣市場預期Fed在9月21日的決策會議再度調升3碼機率為46.5％。