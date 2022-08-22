美限制EDA出口是卡中？背後目的劍指這國

美國對大陸晶片業的制裁持續擴大，尤其在先進製程領域更是毫不留情，限制3奈米以下晶片設計EDA軟體出口，等於讓他們失去推進製程的工具。儘管如此，大陸半導體業者樂觀認為，此事暫時不會對大陸晶片業造成影響，反而提供國內EDA產業發展的機會。

EDA軟體（電子設計自動化系統）被譽為「晶片之母」任何廠商進行晶片設計時都需要透過該系統，而這次遭管制出口的EDA的軟體就是用來開發3奈米以下的GAAFET架構，三星3奈米製程即採用GAA架構，台積電3奈米仍是用FinFET架構，2奈米才會跨進GAA架構，GAA架構擁有低功耗、高效能及面積小等優點。

歐美廠商壟斷超過7成的市場，此禁令一出將讓大陸晶片業無法順利取得設備，然而當地業者與分析師卻認為影響不大，經濟觀察報引述分析師的看法指出，「此次遭管制出口影響的是3奈米以下晶片，但國內IC設計與製造商距離實現3奈米都有不小差距。」

該名分析師補充說道，「這個政策的目的就是阻礙你用先進製程去設計和製造晶片，但大陸暫時沒有企業會去採購這項設備（軟體）。」另一名IC設計業者表示，「就算斷供，我們還是有其他管道去獲得EDA工具。」

上海芯瑞微電子科技技術總監何建華則說，「其實我剛得知這個消息時，心裡是有點慶幸的，這種意外形成的壁壘局勢，將為我們打開廣闊的市場空間，本土EDA企業擁有更多機會。」芯瑞微電子科技的業務之一就是專門研發EDA工具。

（中時新聞網 郭宜欣）

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