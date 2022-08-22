經濟衰退＝大失業？ 美這次恐換劇本

綜觀美國歷史，大部分的經濟衰退都伴隨著嚴重的就業流失與高失業率，但CNN報導，這次情況可能不同，如果美國經濟真的陷入衰退，那麼持續的勞動力短缺問題可能成為保護弱勢勞工的關鍵，也就是這將成為一次「工作滿滿」（job-full）的經濟衰退。

報導指出，美國6月職缺數達到1,070萬個，其中以醫療保健、飯店餐飲、零售及專業服務等服務業占多數。如果美國在今年陷入衰退，企業是可能撤回徵人廣告，但或許不會像以前在大多數經濟衰退時那樣大幅裁員，這一次它們可能會選擇留住人才。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）執行副總裁兼首席經濟學家Dana Peterson對這個觀點提出幾個原因。

1.失業率處於歷史低點

美國目前的失業率為3.5%，追平新冠疫情爆發前、2020年2月創下的50年低點。今年1～7月美國非農就業平均每月新增47.1萬人，而僅在7月就新增52.8萬人，遠遠超出市場預期的25.8萬人。企業知道這意味著美國勞動力市場相當吃緊，仍然很難找到和留住員工。

2.薪資仍在上漲

目前美國平均時薪較一年前成長5.2%，其中又以休閒和住宿餐飲教育、醫療保健和專業服務等領域的薪水漲最多。非軍警之一般民眾的薪資較一年前成長5.3%。這些數據也告訴企業，勞動力市場仍然緊俏。

3.勞動力短缺可能會繼續存在

即使美國陷入短暫且可能是溫和的衰退，但由於人口老化、因疫情提前退休和移民減少等因素，勞動力短缺問題仍可能持續存在。就算企業因為經濟衰退開始縮減生產力道，但仍可能得繼續徵人。

4.新冠疫情糾纏

這場大流行病尚未落幕，許多人不願意或沒辦法工作，有些人害怕染疫或得到「長新冠」，有些人則面臨兒童和成人照護問題。

總結以上因素，世界大型企業聯合會認為，如果今年聯準會將基準利率調升至超過3%，美國經濟料將陷入衰退，且這場衰退可能一直延續到明年，但其程度將遠比疫情最糟的時候，以及2007年金融海嘯引發「經濟大衰退」（Great Recession）時輕微許多。

通常當國內需求放緩，企業首先會縮減招聘計畫，然後才是裁員。這一次企業可能取消招聘廣告並削減不必要的成本，但同時也會努力留住過去兩年來費力才吸引到並留住的優秀員工。不管採取什麼方法減少人力成本，但最重要的是大規模裁員似乎是不可能發生的事。基於這些原因，世界大型企業聯合會認為這次美國經濟衰退可望避開大規模失業的情況。

（時報資訊 柯婉琇）

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