在家煮不划算 美國人更愛外食

美國生活雜貨價格飆漲，讓民眾上館子比在家煮食更便宜。據勞工部資料，7月食品雜貨與外出用餐成本，各自年增13.1％和7.6％，創1970年代以來這兩個項目年增幅度最大差距。

外食費通常比自己煮食貴，因為有工薪、店租和其他經營成本。但現在情況倒轉過來，對速食連鎖店和餐飲業是利多，因此廣告不斷強調餐點價格誘人和物有所值。

從漢堡王、麥當勞、Cheesecake Factory到Applebee等高層近期在法說會上說，民眾愈來愈傾向外食，因為較在家煮飯還划算。

漢堡王母公司Restaurant Brands International執行長希爾（Jose Cil）說，即使在艱難的環境裡，也要為顧客提供好的食物、服務與價位。

艾斯博（iSpot）分析餐飲業巨擘廣告發現，從5月到8月初強調份量、價位、行動app優惠或紅利積點的廣告占整體比率達58％，高於1月到4月間的46％。

像溫蒂漢堡和漢堡王今年廣告力推5美元餐點。百勝餐飲集團（Yum Brands）旗下墨西哥捲餅連鎖店塔可鐘（Taco Bell）推出低至1美元餐點，讓其第二季美國同店銷售年增8％。

擁有IHOP和Applebee兩大連鎖品牌的Dine Brands Global執行長佩頓（John Peyton）說，其愈來愈多客人是家庭年收入7.5萬美元或以上。他表示新餐點裡提供包括1美元蝦子和兒童早餐免費等能吸引新客人。

不少民眾抱怨薪水追不上生活雜貨價格的上漲速度。勞工部資料顯示3月以來消費者的生活雜貨費用年增10％，為1981年來同期最大增幅。

凱投宏觀首席美國經濟師艾許沃斯（Paul Ashworth）說，俄烏戰爭、美國爆發禽流感和佛羅里達州水果產量低等形成完美風暴，刺激食材價格大漲，令生活雜貨價格漲幅超過餐飲業的漲幅。

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