傑克森洞年會本周登場 鮑爾料將續鷹

傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會將於本周四（25日）在美國懷俄明州（Wyoming）召開，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也會出席，外界普遍預期他會重申聯準會降低通膨的決心。

鮑爾將於台灣時間26日晚間在傑克森洞年會上發表演說，Wrightson ICAP首席經濟學家克蘭道（Lou Crandall）預估，鮑爾這場演說的核心，將會聚焦在即便經濟衰退也要抑制通膨的決定。

克蘭道指出，從聯準會上周公布的7月會議紀錄便可看出聯準會官員的決心，他們已清楚認知到收緊政策將會使經濟成長放緩，但為了實現最大就業等目標，勢必要讓通膨率降至2%。

紐約聯邦準備銀行的前總裁杜雷（Bill Dudley）預期鮑爾將在今年的演說上強調三大主題：儘管通膨高漲、勞動市場緊繃，經濟仍具備成長動能；聯準會必須進一步收緊貨幣政策以緩解勞動市場的壓力；聯準會將持續收緊政策，直到確定能讓通膨率回落至2%。

至於鮑爾是否會在年會上針對9月的升息幅度給出預告，經濟學家的看法不一。

北方信託（Northern Trust）首席經濟學家坦南鮑姆（Carl Tannenbaum）認為，鮑爾會在年會上強調，現在採取強硬的政策將會對就業市場和經濟成長帶來好處，預期鮑爾會為9月升息3碼提供足夠的理由。

Amherst Pierpoint的首席經濟學家史坦利（Stephen Stanley）則認為，聯準會已在7月會議記錄中表示，9月的升息幅度將取決於未來的經濟數據，因此鮑爾的演講應該不會專注於下一次的利率政策，而是採取更廣泛的視角，他預期鮑爾會強調「暫停與維持」的概念，亦即升息周期結束後將會隔一段時間才開始降息。

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