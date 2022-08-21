特斯拉全自駕系統再度漲價 9月上調25%

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）21日在推特上宣布，自9月5日起，特斯拉全自動輔助駕駛系統（FSD）在北美的買斷價格將會調漲25%，從12,000美元上調至15,000美元。

FSD系統為特斯拉最高階的輔助駕駛系統，配備完整的自動駕駛功能，包括「交通號誌與停車標誌控制」等，有購買這項系統的駕駛人可以透過儀表板上的選項開啟FSD，不過要使用該系統，駕駛人必須具有良好的「安全評分」，以避免未來導致意外。

特斯拉於2020年10月推出FSD測試版，當時的售價為8,000美元，不久後便上漲至10,000美元，今年1月，特斯拉再度調整FSD系統的價格，上調至12,000美元，駕駛人可以選擇支付買斷價格，或是繳交199美元的訂閱美用。

穆斯克21日在貼文中寫道，「在FSD Beta 10.69.2廣泛發布後，9月5日起，北美FSD的價格將調升至15,000美元」，不過他並未提及訂閱價格是否會調整，特斯拉目前也尚未對此做出進一步回應。

根據穆斯克今年稍早的說法，目前已有逾十萬人安裝FSD Beta系統，他在8月初的股東大會上宣布，特斯拉預計將在今年底推出非測試版的FSD系統，盼能讓該系統的安裝人數繼續增加。

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th.



Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later. — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2022

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