英最大貨櫃港罷工 供應鏈恐重傷

英國最大貨櫃港菲力斯杜（Felixstowe）因碼頭工人不滿薪資漲幅低於通膨率，自21日起發動8天罷工抗爭，恐怕讓供應鏈問題惡化，更多企業蒙受損失。



代表菲力斯杜港碼頭工人的Unite工會表示，這次罷工約有1,900名工會成員參加，自21日上午起在港口圍成人牆進行抗爭，預計罷工期間每日抗爭到晚上10點。



位於英國東部薩福克郡（Suffolk）的菲力斯杜港是英國最繁忙的貨櫃港，估計全英國有48％的貨櫃都是由此進出。菲力斯杜港每年處理的貨櫃量將近400萬個20呎標準貨櫃（TEU），吞吐量位居歐洲第八，讓營運商和記港口公司（Hutchison Ports）與母公司香港的長江和記實業公司賺飽荷包，但工會不滿公司只顧回饋股東卻對員工吝嗇。



菲力斯杜港發言人戴維（Paul Davey）表示，港口工人平均年薪4.3萬英鎊（約5.1萬美元），本次調薪7％並額外提供每人一筆500英鎊獎金。依照港口工人職務類別區分，實際調薪幅度約在8.1％至9.6％之間，高於全國平均調薪幅度5％。



他表示：「英國經濟萎縮，即將步入衰退，我認為這次提供的調薪相當優渥。」



但工會抱怨和記港口公司去年調薪幅度不足，今年幅度再度低於通膨率。英國政府日前公布7月消費者物價指數（CPI）年增10.1％，創下1982年2月以來最大通膨率，經濟學家預警通膨率恐在明年第一季衝上15％。



今年以來能源及原物料價格飆漲加速通膨升溫，英國勞工入不敷出已經為此爆發大大小小的抗爭行動。繼公車及鐵路罷工之後，菲力斯杜港碼頭工人罷工進一步阻礙供應鏈，令企業叫苦連天。



全球最大貨櫃航運集團馬士基（Maersk）警告，菲力斯杜港罷工將延誤碼頭作業，而它也將被迫調整船班，對航運業造成嚴重影響。



貨運公司CP Transport管理董事席爾（Adam Searle）也估算，若未來一周罷工導致公司無法運送任何貨櫃，損失金額預料將在6萬至7萬英鎊。