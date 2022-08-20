俄國臨時斷氣 歐美天然氣價格飆新高

俄羅斯國營天然氣公司Gazprom 19日臨時宣布，連接德國的北溪一號管線自月底起，將暫時關閉3天，以進行例常維護。市場憂心，俄國臨時斷氣恐加劇歐洲冬季能源短缺，帶動歐洲與美國天然氣價格急漲至新高紀錄。此消息一出，激勵歐洲天然氣指標－荷蘭TTF天然氣期貨，19日收盤衝上每千度257.4歐元，創下收盤新高紀錄。

美國天然氣期貨同步大漲，19日收高1.6％，報每百萬英熱單位9.34美元，創下2008年8月1日以來14年收盤新高紀錄。周線勁升6.5％，過去七周有六周收紅。

Gazprom宣布北溪一號天然氣管線，將在8月31日至9月2日暫時關閉，此舉將加重歐洲建立天然氣庫存，防止工廠停工和限量供給的難度。

俄國已將北溪一號管線的輸氣量降至只有20％，俄國宣稱，是渦輪機的技術問題所致，但歐洲官員則將此視為俄方的經濟攻擊，藉以反擊西方制裁和在戰事支援烏克蘭。

歐洲領袖預期俄氣供給量可能持續維持在低檔，試圖為歐洲增添不確定性。俄國全面斷氣雖然有可能，但也會打擊倚重出口的俄國經濟。

智庫Bruegel資深研究員塔亞皮耶特拉（Simone Tagliapietra）指出，在俄國全面停供之前，未來幾個月可能持續間歇中斷歐洲天然氣供應，進一步向西方施壓，並推動天然氣價格上漲。

塔亞皮耶特拉表示，「歐盟國家應該擴大節約天然氣行動，並未接下來的苦日子做準備。」

歐盟的天然氣儲備量目前約達76％，大致符合歷史平均水準，德國的儲備量約在78％，近期的儲備速度超出預期。然而若是俄國完全斷氣，即便存量滿載也不足以過冬。

俄國削減北溪一號的輸氣量影響廣泛，由於德國會將部分天然氣出口，其他歐洲國家也會遭受影響。此外，還會形成全球餘波效應，連美國都會受到波及，近日美國天然氣價格飆漲至2008年來新高即是一例。