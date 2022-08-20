台美貿易談判啟動 專家曝台真正的弱點

先前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，兩岸緊張局勢升溫，而日前台美宣布21世紀貿易倡議正式啟動談判，也引起大陸反彈。專家認為，大陸是台灣最大出口市場，這是「真正的弱點」。

雅虎財經報導，美國外交關係委員會成員薩克斯（David Sacks）針對台美貿易談判，以及談判可能結果進行分析，他表示，「台灣是美國前十大貿易夥伴，尤其我們都知道其半導體產業有多麼重要」。

不過薩克斯指出，「大陸是台灣最大的出口市場，我認為這是台灣一個『真正的弱點』，我們有必要協助降低這趨勢」。雖然兩岸局勢升溫，但台灣和大陸仍是重要的貿易夥伴，2020年兩岸貿易額達1,660億美元，且台灣享有貿易順差。

另，報導援引台灣財政部數據顯示，2021年台灣出口總額達4 , 460億美元，其中半導體晶片占40%，較2020年成長27.1%。

由於拜登政府目前沒有貿易促進授權，薩克斯提出美台之間的可能選擇。他說，尚不清楚終端產品是否會被列入給予國會批准的正式貿易協定，或最後僅涉及貿易便捷化、勞動、環境等議題。

但薩克斯認為，若美國採取行動，其他國家也會跟進。他表示，「如果美國開第一槍，可能鼓舞日本、澳洲、韓國或其他主要經濟體與台灣展開相似的貿易談判，因為他們認為這是可行的」。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

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