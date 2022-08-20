祖克柏秀元宇宙自拍照 網：3千億就這樣？

Meta周二（16日）宣布旗下元宇宙虛擬世界社交應用Horizon Worlds進軍歐洲市場，服務擴展到法國和西班牙，但各界的焦點並非在其元宇宙功能和服務上，而是創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）簡陋、粗糙的自拍，這張照片被批評很像幾十年前的遊戲畫面，還有網友嘲諷「這張照片花了祖克柏100億美元（折合新台幣約3,000億）」。

Meta去年宣布投資100億美元開發元宇宙，而Horizon Worlds則是Meta規劃的雛形，讓用戶沉浸在虛擬世界中，建構屬於自己的世界、玩遊戲，甚至能夠銷售物品，目前已在加拿大、英國等部分地區開放用戶註冊，法國和西班牙等歐洲地區則在16日起開放服務，限18歲以上使用者註冊。

此次Meta將服務擴展至法國和西班牙引起不少討論，但話題並不是集中在Meta元宇宙平台，而是祖克柏在Horizon Worlds裡面的自拍照。照片中在虛擬世界裡的祖克柏雙眼空洞，姿勢也不自然，手跟臉的色差詭異，而後面還突兀的出現兩個知名地標，粗糙的畫面在社群平台掀起討論。

推特（Twitter）上，許多網友將幾十年前遊戲畫面與Horizon Worlds做對比，直言這粗糙的畫面很過時，且還有網友笑稱，「這張自拍照花了祖克柏100億美元」。

（中時新聞網 蔡宗倫）