激進升息警報又響 美股收黑 台股ADR齊挫

美聯準會（Fed）官員重申繼續升息，影響大型成長股、科技股走跌，美國十年公債殖利率一度攀升至近3％，美股19日收黑，中止周線連4紅局面，歐洲股市也多數下跌。美元則是大受激勵，兌一籃子貨幣的美元指數盤中曾升抵一個月高點。累計一周以來該指數升幅達2.2％，創下10周來最佳單周漲幅紀錄。

道瓊工業指數終場下跌292.30點，或0.86%，收在33,706.74點。標準普爾500指數下跌55.26點，或1.29%，收在4,228.48點。以科技股為主的那斯達克指數下跌260.13點，或2.01%，收在12,705.21點。費城半導體指數下跌84.504點，或2.78%，收在2,953.339點。

標準普爾指數本周小幅下跌 1.21%，而道瓊斯指數下跌 0.16%。以科技股為主的納斯達克指數本周收盤下跌 2.62%。

台股ADR同步走弱，台積電 ADR下跌 2.32%；聯電 ADR 下跌 2.11%；日月光 ADR下跌 3.04%；中華電信ADR跌0.81%。

在歐洲股市部分，倫敦FTSE 100指數上漲8.52點或0.11%，收在7,550.37點；法蘭克福DAX 30指數下跌152.89點或1.12%，收在13,544.52點；巴黎CAC 40指數下跌61.57點或0.94%，收在6,495.83點。

延伸閱讀

買這檔賺33億! 葛拉漢示警美股恐泡沫破滅

歐盟最新數據：通膨9.8% 法國最穩東歐慘

比特幣價崩 跌破2.2萬美元