通膨連四月超標 日銀估寬鬆不變

日本官方19日公布，受能源與原物料價格飆漲帶動，7月核心通膨創七年半新高，連續四個月超越日本央行（BOJ）設立的2％目標。預料BOJ寬鬆立場不受影響，只是薪資未見顯著成長，一般家庭將為生活成本攀高所苦。

日本總務省周五公布，繼6月年增2.2％之後，日本7月核心消費者物價指數（core CPI，剔除波動大的生鮮）年增2.4％符合預期，連續11個月上漲。

7月核心CPI創2014年12月以來最大年增幅，2014年4月日本政府調高消費稅，同年12月核心CPI年增2.5％。若排除消費稅調漲效應不計，7月核心CPI年增幅是2008年8月來新高。

核心-核心CPI（core-core CPI，生鮮和能源成本不計）年升1.2％，連升四個月，為2015年12月以來的六年多新高。整體CPI年增2.6％，6月年增2.4％。

日本核心通膨率連續四個月突破日銀的2％目標，主要因俄烏戰爭推高原油價格，加上日圓走貶。

BOJ雖以核心CPI為衡量通膨的主要依據，近來愈來愈重視核心-核心CPI，因為該指數從內需評估通膨壓力，而非能源成本等一次性因素。

分析師指出，儘管日本通膨率在2％目標之上居高不下，BOJ料還是不會追隨聯準會等其他主要央行的升息腳步。BOJ已表明仍將維持超寬鬆貨幣政策，直指能源與原物料價格高漲是暫時性因素。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）指出，日本通膨壓力不是由強勁內需帶起，而是進口物價高漲及日圓貶值所致。

他還提到，BOJ暫時會繼續維持現行寬鬆政策，它認為當前通膨並未伴隨薪資成長，只是暫時性。

總務省指出，7月食品價格（排除易腐爛項目）年漲3.7％，是2015年3月來最大漲幅。能源價格年漲16.2％。

日本政府補貼石油批發商，抑制汽油及煤油價格，限制核心CPI漲幅。