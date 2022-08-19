美7月成屋銷售 連六月走跌

美國7月成屋銷售連續第六個月下滑，創下逾八年來最長一波連跌走勢，這也反映了房貸利率攀升與房屋供給緊俏，已讓一度火熱的美國房市出現衰退跡象。

根據全美不動產經紀人協會（NAR）發布數據顯示，7月成屋銷售較前一個月減少5.9％，經季節調整後的年率為481萬戶。若不計疫情爆發初期的短暫暴跌，這締造2015年11月以來最慢銷售速度。如果與上年同期相比，其銷售量更是暴跌超過20％。

鑒於房貸利率連連走高迫使買家離場觀望，加上營建商信心轉趨悲觀，導致房屋營建也出現放緩，NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）表示：「我們正處於房市衰退」。

美國房市在年初曾經歷15年以來最火熱行情，由於後疫情時代許多民眾尋求更大空間居家上班，加上當時房貸利率仍舊逼近歷史低點，助長民眾的購屋需求激增。

不過隨著最近數月房屋銷售減緩與迭創新高的房價開始走跌，凸顯房市景氣已有轉冷跡象。根據NAR的資料顯示，7月成屋銷售中間價已從6月創紀錄新高的41萬3,800美元跌至40萬3,800美元，為1月以來首度下滑。

然而7月房價走跌並不令人意外。在需求減少帶動下，經濟學家正關注房價走跌跡象。美國Nationwide公司經濟學家莫瑞（Scott Murray）表示，從年底到明年初，房價預料將會持續下滑。不過他也補充，就整體而言明年房價應該會趨於穩定，這不僅有利房市、對降低通膨也是正面跡象。

另外房貸利率走揚則有助減少房市泡沫。據房貸機構房地美的數據指出，本周30年期固定房貸平均利率為5.13％，大幅超出一年前的2.86％。

位於高檔的房價與房貸利率也讓民眾的購屋能力降至數十年最低。楊恩指出，目前進入房市購屋的民眾，其支付的房貸費用相當於他們收入比重的25％，高出疫情前的15％。