美國信用卡利率飆高 利息高到民眾吃不消

美國近月不斷升息，美國信用卡利率隨之躍升，意味民眾利息負擔大幅增加。根據美國消費者財務保護局（CFPB）資料，用戶若有5,000美元的未繳卡費，估計一年必須額外支付1,000美元的利息。

為要遏止通膨失控，聯準會今年積極升息，這也意味短期內升息腳步不會停止，CFPB表示，一些仰賴信用卡支付開銷的家庭，如今要面臨更沉重的利息負擔。

CFPB日前在部落格發文指出，「由於雜貨、天然氣等日常所需商品的價格大增，一些人捉襟見肘，未來數月會有更多人需要用到信用卡。但是這樣的借貸帶來利息成本，以目前的利率，若信用卡餘額5,000美元，一年必須再支付1,000美元的利息。」

根據CFPB資料，美國逾1.75億人擁有至少一張信用卡，其中約一半的活躍帳戶未繳清信用卡款。

該機關提及，儘管風險更高的次級信用卡用戶所占比例仍穩定，優惠利率位在歷史低點，並且銷賬率下滑，但信用卡利率持續上揚。

優惠利率意指銀行放款予最重要或信用佳客戶的貸款利率，並可作為消費者貸款利率的指標。CFPB發現，去年信用卡的優惠利率與總費用年百分率（APR）的差距擴大至歷史高點，即便實質拖欠與違約率已降至歷史低點。

CFPB提及，在經濟大衰退之後，「隨著經濟復甦，違約風險下滑，信用卡公司並未跟著調降他們的價格。」

這家監管機關強調，目前多數人仍能夠按月支付信用卡款，但民眾透過信用卡借款的成本卻相當昂貴，認為這並不妥當，另還提及利率走高應該是信用卡行業賺進「巨額利潤」的原因，暗示接下來可能採取更嚴格的審查措施。

CFPB表示，正在研究只有少數巨頭掌握的產業，反競爭條例是否會造成企業得以犧牲持卡人而獲取大筆獲利，或這是回饋方案大受歡迎的原因。

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