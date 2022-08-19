進口商避美西塞港改道 換這2處壅塞

去年美西塞港害美國進口商未能趕在年終購物季前進貨，以致今年紛紛改由美東及墨西哥灣進口貨櫃，沒想到卻造成這些港口壅塞。

近日在紐約及紐澤西港外等候進港的船隻多達20艘，而美東第二大港薩凡納港（Savannah）外也有40艘貨櫃船等候進港。位於墨西哥灣的休士頓港外也有25艘貨櫃船排隊，其中不少載有來自亞洲的貨物。

全美工業運輸聯盟海運委員會主席菲爾墨（Lori Fellmer）感嘆這片景象彷彿是場「恐怖秀」，因為貨櫃碼頭嚴重堵塞不僅害貨運卡車無法裝貨，海運業者也因裝貨、卸貨時間延誤而被罰款。

去年美國各地解封後消費需求暴增，促使各大零售商瘋狂補貨，造成洛杉磯及長灘兩大美西港口嚴重塞港，當時美東及墨西灣港口壅塞情形並不嚴重。

美國零售商及製造商去年學到教訓後，今年紛紛避開美西港口，再加上美西碼頭工人今年展開新一波勞資協商，反而讓美西港口貨運量成長減速。

研究機構Beacon Economics統計，今年1到5月洛杉磯港及長灘港合計進口量年增0.5％，反觀紐約及紐澤西港進口量年增12％，休士頓港進口量年增幅更達24％。

紐約及紐澤西港至今堆積20萬個空貨櫃等候上船返回亞洲及其他地區。休士頓港的貨櫃進港後平均要等上6～7天，才能由陸運業者轉運至倉庫及零售商出貨中心，等候時間是以往的兩倍。

休士頓港執行董事古恩澤（Roger Guenther）表示，去年夏天休士頓港已額外開闢12萬坪空間停放貨櫃，如今貨櫃轉運停留時間增加1倍，已經快用光所有空間。

德國貨運公司DB Schenker執行長修韋斯（Jochen Thewes）表示：「毫無疑問短期內貨運量還是很高，但成長趨勢可望減緩，將紓解港口壓力。」

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