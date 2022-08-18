科技股大擺尾 晶片股強彈 美股氣色佳

美晶片股強彈 四大指數收紅

由於經濟數據好壞參半，美國股市周四（18日）在狹幅震盪後收紅，其中科技族群在終場前大擺尾，尤其是半導體相關股票多從大跌至大漲，令人側目；道瓊工業指數收盤上漲18.72點，報33,999.04點；標普500指數上升9.7點，報4,283.74點；那斯達克指數上漲27.22點，收12,965.24點，費城半導體指數收漲67.6點，報3,037.8點。

周四公布的經濟數據包括初領失業金人數以及美國7月成屋銷售量，截至8月13日，初次申請失業救濟金人數降至250,000人，但7月的成屋銷售量月減6%，年減則達到20%，顯示房地產市場陷入衰退。

此外，聯準會於周三公布7月的會議紀要，市場解讀鷹中帶鴿；根據該紀錄，聯準會官員主張利率必須提升至抑制通膨所需的水準，且必須維持一段時間，不過他們也首度承認過度升息恐會帶來風險。

由於網路設備供應商思科系統（Cisco Systems）的銷售預測佳，帶動科技股上漲，亞馬遜（Amazon）收漲0.2美元，報142.3美元，Google揚升0.54美元至120.86美元。蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及臉書母公司Meta則收跌，蘋果下滑0.4美元，收報174.15美元，微軟跌1.15美元，收290.17美元，Meta則下跌0.19美元，報174.66美元。

晶片股表現強勢， 輝達（Nvidia）勁揚4.38美元，收在187.73美元，英特爾（Intel）上漲0.42美元，收36.2美元，高通（Qualcomm）漲2.85美元，收報151.38美元，美光（Micron）漲1.36美元，報62.98美元，超微（AMD）勁揚2.17美元，收報100.44美元。

台股ADR部分，台積電ADR上漲0.07美元，收報89.27美元，聯電ADR漲0.06美元，收7.11美元，日月光ADR則上漲0.04美元，報6.26美元。

延伸閱讀

利空出盡 美金融股「驚險回魂」

Fed續鷹 美元強勢再起

美天然氣價14年新高 通膨壓不下來

巴菲特買美股 今年狂撒600億美元

能源危機壟罩 歐洲天然氣期貨創新高