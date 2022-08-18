SPAC投資榮景 大退潮

去年初特殊目的收購公司（SPAC）是華爾街炙手可熱的投資之一，然而一年半過後，這類投資熱潮急速消退，今年7月沒有任何SPAC籌資案，寫下逾五年首見，儘管8月到目前為止有些零星案件，但仍遠遜於去年創紀錄的榮景。

2021年SPAC與加密貨幣、迷因股等投機交易皆是投資市場寵兒。被稱為空殼公司的SPAC主要向投資者募資並且掛牌交易，再與未上市公司合併，後者得以借殼上市，是新創公司籌資或進入公開市場的便利途徑。

然而隨美股重挫，近期透過SPAC上市企業股價表現低迷，有些則被其他業者收購，一些原擬與空白支票公司合併的新創公司，最後也決定喊停，改選擇私募籌資。倘若設立SPAC的投資者找不到交易，就會面臨大筆虧損。

根據Dealogic資料，SPAC募資泡沫從2020年初開始不斷膨脹，2021年更登上顛峰，幾乎每月都有數十家SPAC掛牌，該年3月募資金額達到逾360億美元高峰。

然而今年以來這波熱潮急凍，SPAC上市案迅速減少，自4月起每月案件僅有個位數，到了7月發行數量降為零，此為2017年2月以來首見。8月迄今籌資案約4件。

SPAC成立的目的就是尋找合併對象，繼宣布交易並且獲得監管機關核准後，被合併公司在股票市場就可取代原本的SPAC。

一般來說，空殼公司創辦者約有兩年時間尋覓交易目標，否則就必須將資金退還投資者，此外，創立公司的數百萬美元成本也付諸流水。投資者在未達成交易之前，也可選擇退回資金。

許多華爾街人士正在進行夏日度假，也是交易清淡的原因之一。目前投資人正在觀望近期股市的復甦前景，以及美國最新能源和氣候支出法案能否為下半年的SPAC市場注入新的動能。