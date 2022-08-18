歐洲天然氣價 飆至美國7倍多

俄羅斯減少天然氣供應反制西方制裁，令歐洲天然氣價格狂飆，甚至達到美國的7倍。德國近日宣布將加徵天然氣稅，以協助政府進行能源供應轉換。據天然氣市場營運商Trading Hub Europe推估，此舉恐令德國家庭一年要多付近500歐元（約1.5萬台幣）的天然氣費用。



能源機構Lipow Oil Associates 總裁立普（Andy Lipow）指出，歐洲天然氣價格目前約在每百萬英熱單位70美元，約是美國現行價格9.33美元的七倍多。



德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）日前宣布，自10月1日起，要向全國民眾加徵收天然氣稅，每度電將課徵2.4歐分稅金。



俄羅斯近幾周以來大幅削減對於歐洲的天然氣供應，北溪一號目前供應量僅達正常水平的兩成。這促使德國政府加快天然氣儲備工作，以因應冬季可能出現的能源不足問題。



業界組織Gas Infrastructure Europe最新數據顯示，德國天然氣儲備水平已達77％，提早兩個禮拜達標。德國原定設定目標是，9月1日前天然氣儲備水平達75％，10月1日前提高至85％，11月1日前達到95％。



但智庫德國經濟研究院（DIW）院長佛瑞契（Marcel Fratzscher）近日表示，即便德國在冬季初期將天然氣儲備拉高至九成，但這樣的供應量依然難以避免天然氣短缺危機發生。



佛瑞契表示：「就算德國撐過這個冬天好了，明年春天問題還是存在。這種不確定性可能導致企業縮減投資、民眾減少消費，連帶拖累經濟成長大幅放緩。」



商品情報公司ICIS能源分析主管施羅德（Andreas Schroeder）則認為，德國設定的11月天然氣儲備水平目標「充滿野心」、恐怕難以實現。德國除了致力於提高天然氣儲備外，也必須努力減少需求。