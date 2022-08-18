美天然氣價14年新高 通膨壓不下來

熱浪來襲促使民眾狂開冷氣降溫、電廠發電需求暴增，導致美國天然氣庫存水位加速下滑、價格飆至14年新高。這恐怕抵銷近日汽油價格下降帶來的好處，讓通膨壓力居高不下。



美國天然氣期貨價格16日狂飆7％，收在每百萬英熱單位9.33美元，創下2008年8月1日以來最高，18日盤中進一步走高到9.375美元。



美國天然氣價格自6月底以來大漲約70％，與2020年6月疫情高峰價格低點1.48美元相比，漲幅更高達525％。



分析師表示，歐洲爆發天然氣短缺危機，連帶推升美國天然氣價格走高，但這並非主要因素。追根究底，最根本原因在於美國天然氣生產落後於需求，導致庫存水平低於歷史平均。天然氣供應缺乏緩衝，價格自然一路往上。



瑞穗證券（Mizuho Securities）能源期貨部門副總裁亞格爾（Robert Yawger）表示：「今年初美國天然氣庫存低落，天然氣始終供不應求。」



Tortoise Capital Advisors顧問公司資深投資組合經理薩默爾（Robert Thummel）指出，美國油氣生產商承受來自華爾街的龐大壓力，投資人希望他們減少昂貴鑽探項目支出，轉而把錢用於加發股利或實施庫藏股。這正是天然氣生產落後的原因。



薩默爾表示：「美國必須增加天然氣生產，目前生產水平太低了。」但也有人認為，天然氣價格走高，有助於鼓勵業者擴產。



美國亦提高對於歐洲的液化天然氣出口，希望幫助盟國度過難關、降低俄羅斯天然氣減供的衝擊。



一旦秋冬季節到來、氣溫陡降，天然氣價格居高不下恐對於美國家庭帶來更多負擔。天然氣不僅是發電的主要燃料來源，更是多數民眾取暖最常見方式。



國際原油價格近日大跌，帶動汽油價格走低。美國汽車協會（AAA）數據顯示，全美普通無鉛汽油平均價格連跌64天，18日價格來到每加侖3.931美元。儘管汽油價格下跌緩解消費者荷包壓力，但民眾如今又得面對天然氣帳單攀升的困擾。