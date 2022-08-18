Fed續鷹 美元強勢再起

美國聯準會（Fed）17日公布的7月例會會議紀錄顯示，聯準會官員支持繼續升息以抑制頑固的通膨，消息激勵美元18日勁升至三周新高紀錄。追蹤美元對六大對手貨幣的美元指數，18日揚升0.43％至107.12，創下7月稍晚以來最高水準。

受美元升值影響，英鎊跌破1.2美元關卡，降至1.2015美元的三周新低；歐元兌美元下滑0.2％，報1.0157美元。日圓兌美元降至135.45日圓。

美股繼17日挫跌之後，18日早盤，三大指數續跌，道瓊工業與標普500指數小跌約0.3％，那斯達克指數下跌0.5％，僅費半指數跌深反彈。

目前交易員預期9月例會第三度升息3碼的機率僅為40％，利率將在明年3月前升至頂峰3.7％，並維持在該水準直到年末。

會議紀錄顯示，聯準會官員同意必須繼續升息以壓低通膨，但暗示未來可能放慢升息步調，不過亦表示短期無降息可能，粉碎近來外界對聯準會2023年可能降息的預期。

根據會議紀錄，「與會者認為，隨著貨幣政策立場進一步緊縮，在某個時點放緩政策利率調升步伐，同時評估政策調整對經濟活動和通膨的影響是合適的。」

聯準會官員在7月26至27日的例會投票升息3碼，延續6月例會的升息幅度，創下1994年來最大升幅，聯邦基金利率區間升至2.25％至2.5％，此為2019年中以來最高水準。

會議紀錄顯示，聯準會官員雖然討論放緩升息步調，但澆熄短期內降息的可能。部分官員認為，一旦聯邦基金利率達到限制性區域，將利率維持在該水準一段時間，確保通膨穩定地朝著2％目標前進，是合適之舉。

官員指出，若公眾質疑聯準會持續升息以遏止通膨的決心，將面臨通膨根深蒂固的重大風險。

美國物價壓力近來有緩和跡象，7月消費者物價指數（CPI）與6月持平，主要因為能源、機票和二手車價格下降，激起外界預期聯準會可能暫緩升息。

會議紀錄顯示，官員預期能源價格下跌將讓今年通膨下降，但價格下滑不足以顯示通膨持久降低，因為能源價格可能快速反彈。