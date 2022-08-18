巴菲特撿便宜 今年豪擲600億美元買股

開年來美股一路下探，股神巴菲特逢低進場撿便宜，旗下柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今年來在股市砸下將近600億美元，規模超越過去幾年水準，而且至今沒有縮手跡象。

今年上半年柏克夏在股市豪擲約570億美元，投資金額超越過去三年合計。期間對花旗集團、蘋果、派拉蒙影業（Paramount），和遊戲軟體大廠動視暴雪（Activision Blizzard）建立龐大部位，並將石油巨頭雪佛龍（Chevron）的持股提高4倍至250億美元。

此外，自6月底以來，柏克夏又加碼17億美元西方石油（Occidental Petroleum）股票，今年對該公司的投資金額已逼近590億美元。

若扣除柏克夏上半年出脫的120億美元持股，淨買入仍接近500億美元。相較之下，柏克夏在2019年初至2021年底之間，淨賣出120億美元股票，這三年間共拋售690億美元股票。

根據Markets Insider分析1993年來的數據顯示，柏克夏前次紀錄性的年度買股金額是2018年的430億美元，或淨買入240億美元。

巴菲特和他的事業夥伴孟格（Charlie Munger）在5月舉行的柏克夏年度股東大會，向投資人說明公司突然大舉買進美股的原因。

孟格表示，柏克夏發現比持有美國公債更吸引人的標的。巴菲特則談到柏克夏狂買西方石油股票，在短短11個交易日掃進1.36億股，相當於西方石油14％的股權。

美股在今年前仍處於多頭榮景，巴菲特和其團隊難以找到便宜的標的。那時股市迭創新高，私募基金和特殊目的收購公司（SPAC）推高併購價格，而且柏克夏股價揚升，降低庫藏股的吸引力。

因此柏克夏的現金部位在去年第三季膨脹至1,490億美元紀錄，但在經過今年上半年大買股票後，帳上現金已經縮水三成，降至1,050億美元。巴菲特將今年股市大跌視為是買進良機。

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