歐冬季需求大 油價後市有撐

油價自6月初高點下挫，近期幅度逾2成5，對於油價後市，法人說，未來變數雖多，仍需要再觀察，特別是歐洲冬季需求大，因此，對於油價後市沒有那麼悲觀，下檔在80美元應會有支撐。

受到美歐經濟衰退疑慮、大陸動態清零政策與房地產市場問題、美國釋放原油儲備、俄羅斯原油生產回升等因素拖累，近日更受到伊朗核協議進展的利空拖累加劇下跌走勢。

富蘭克林證券投顧表示，關於伊朗核協議進展，依高盛證券評估，若美伊雙方達成核協議，可能將讓每日100萬桶的伊朗原油釋放至國際市場，但最快也需等到明年第一季才會釋出，這將使得明年布蘭特油價每桶125美元的預估值，下修5～10美元價位。而歐盟自12月5日起禁止成員國自俄羅斯購買海運原油產品，隨著歐盟進口禁令生效，國際能源署（IEA）報告預估，俄羅斯的石油產量到明年年初勢將下降約20％。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里‧弗朗認為，生活水準提高與人均消費增加，一直是天然資源產業的主要驅動力，然而現在原油需求已經恢復，但供應卻沒有跟上，且似乎在不久的將來也不會有任何進展。

因此，富蘭克林證券投顧認為，在原油供給受限因素支撐之下，油價應可維持在相對較高價位水準，預估再進一步大幅下跌至每桶80美元以下價位的風險不高。

街口投信表示，今年8月以來，在經濟衰退的擔憂與伊朗重返核協議的預期下，布蘭特原油跌破每桶100美元，然而，美國7月的非農就業數據表現優異，失業率更是回落至疫情爆發前的正常水準3.5％，同月工業生產的強勁增長，更是一掃製造業衰退的陰霾。

至於伊朗原油出口解禁，雖說協議內容已有初步共識，但癥結點依舊是在伊朗要求美國作出永不退出協議的保證，基於這類保證須經由美國參、眾兩院認可，以致美方答應的可能性不高，待近期接二連三的負面訊息過後，國際原油市場仍將回歸基本面，特別是歐洲能否在寒冬來臨前做好準備，以避免爆發能源危機。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔指出，中期來說，全球油品需求仍隨民眾移動需求恢復而上升，近期領先指標亦顯示，即便衰退疑慮增加，用油量也未出現明顯趨緩。

楊博翔表示，雖然經濟成長與能源需求高度相關，但油品相對具有較高的剛性需求，且明年即使出現衰退，預期狀況也將較為淺碟，因此預估明年能源需求成長幅度將與今年相近。