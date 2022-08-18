運費下跌歐美港口仍塞 年終旺季添變數

近來航運費率雖然下跌，但港口依然壅塞，仍是阻礙全球貿易的主要問題，進出口業者目前最擔心的是，貨物輸送能否趕上攸關全年業績的年終銷售旺季。

新冠疫情導致全球供應鏈大亂，不但運輸時程拉長，運費更是一飛沖天，如今運費雖然開始下跌，但歐洲與美國港口仍舊壅塞，貨物交期延後。

紐約女裝精品品牌Palmer & Purchase老闆杜金（Abbie Durkin）表示，「海運運輸還是不靠譜，不值得冒險，我們所有冬季新品都採取空運，確保在年終耶誕前可以到貨。」

歐洲港口壅塞的主要原因為碼頭工人罷工，另外卡車司機也鬧短缺。

美國部份，由於鐵路貨運載運量能不足，加上倉儲空間受限，導致貨櫃卡在港口的時間拉長。

根據貨運經紀商與運輸業主管表示，貨運運輸若進一步延宕，代表交期將趕不上年終銷售旺季。

馬士基執行長施索仁（Soren Skou）指出，「歐洲的問題比較大，客戶並未拿到貨櫃，卡車司機還出現大缺工。」

經紀商表示，2月份俄羅斯入侵烏克蘭之前，整個歐洲卡車司機來自俄羅斯或烏克蘭的比重超過15％，戰爭爆發後卡車司機因此嚴重不足，目前僅一小部份由保加利亞與羅馬尼亞等國的司機所取代。

丹麥海事資訊供應商Sea-Intelligence的資料顯示，6月份全球卡在船上或港口的貨櫃比率達9.3％，較過去10年來的平均值高出近5倍。

由於擔心洛杉磯與長灘港碼頭工人進行罷工，貨主因此將部份貨物轉至紐約、紐澤西與喬治亞州薩瓦納等東岸港口。

根據海空運資訊供應商Xeneta的資料，過去3個月美國東岸碼頭的貨櫃吞吐量較去年同期增加19％，造成紐約與維吉尼亞諾福克等碼頭延遲長達5天，薩瓦納港則超過一個星期。

Xeneta首席分析師山德（Peter Sand）表示，「這是重大的轉變，不幸的是這會產生連鎖反應，隨著越來越多的船舶與貨物轉往東岸，美東供應鏈會承受更多的壓力，所需支付的費用也會增加。」

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