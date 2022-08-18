美少年股神暴富！買這檔1個月海撈33億

美國一名20歲男大生靠著購買迷因股在一個月內大賺1.1億美元（約新台幣33億）受訪時他坦言，根本沒想到會出現這麼大的反彈，還以為要再等半年。迷因股是指營運狀況不如預期，但受到市場熱烈追捧，且在短時間大幅上漲的股票，很多投資人熱衷玩迷因股，因為能在短時間暴賺一筆。

金融時報報導，男大生佛里曼（Jake Freeman）7月收購家具公司Bed Bath & Beyond將近500萬股的股票，當時每股價格不到5.5美元，不過這段時間股價被市場爆炒，在過去一個月飆漲超過360%，一度衝到28美元的歷史新高價，周三略為下跌，收在23.08美元。

佛里曼一來一往已經賺進1.1億美元的報酬，受訪時表示，「很驚訝股價上漲這麼快，我以為還要再等6個月。」事實上，佛里曼擁有金融理財背景，曾與叔叔Scott Freeman一起投資，更曾經在對沖基金公司Volaris Capital實習多年。

過去一段時間，Bed Bath & Beyond的業績慘澹，經營高層被迫下台負責，股價也跟著重挫，不過Bed Bath & Beyond卻意外吸引散戶們的關注，紛紛進場買股，加上另一檔迷因股GameStop董事長Ryan Cohen再次押注，Bed Bath & Beyond的股價也跟著水漲船高。

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