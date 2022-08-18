美股走多了？大多頭曝這關鍵會害慘股市

美股還沒玩完?大多頭曝Fed一舉動害慘股市

美國聯準會（Fed）17日公布7月會議紀要顯示，將持續升息以力抗通膨後，美股主要指數皆墨，道瓊工業指數下跌171.69點。華爾街大多頭、美國賓州大學華頓商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）指出，美股已於6月觸底，但如果聯準會決定將利率升至4％或更高，美股可能再度下挫，恐跌破今年6月創下的低點。

Jeremy Siegel接受美國媒體《CNBC》採訪時表示，聯準會今年已4度升息，聯邦資金利率區間已來到2.25％至2.5％，而聯準會9月、11月及12月將再度召開政策會議，如果採取激進手段，使利率升至4％、4.5％或5％，「我認為他們未來會非常後悔把銀根收到這麼緊。」

Jeremy Siegel強調，Fed不必採取更激進的升息行動，他分析，有部分產業的薪資仍在上揚，但過去兩年推動通膨的兩大主力：目前房價在下滑，原物料價格也並未上升。

摩根士丹利（大摩）財富管理公司投資長Lisa Shalett則認為，近期股市反彈是因為投資人預期通膨已觸頂，但從數據來看，美國通膨率高達8.5％，核心CPI（消費者物價指數）仍接近6％，是聯準會2％通膨目標的三倍，他強調，聯準會未改變升息方向，美股熊市未結束。

道瓊工業指數17日下跌171.69點或0.5％，收33980.32點；標準普爾500指數下挫31.16點或0.72％，收4274.04點；科技股那斯達克指數挫跌164.42點或1.25％，收12938.13點；費城半導體指數下滑75.53點或2.48％，收2970.12點。

（中時新聞網 邱怡萱）

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