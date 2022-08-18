俄氣斷供 最慘受害者半年暴虧126億美元

俄烏戰爭爆發後，歐盟對俄羅斯發動經濟、能源制裁，但俄羅斯也降低天然氣輸氣量反制，這也讓目前銷往歐洲的俄羅斯天然氣只剩下戰爭前的2成，歐洲能源商被迫以高價購買其他來源的天然氣補足空缺，導致公司出現鉅額損失，短短半年就已經虧損126億美元（約新台幣3780億）甚至面臨破產危機，堪稱是最慘受害企業。

Business insider報導，戰爭爆發前，歐洲天然氣有4成來自俄羅斯，德國更使用高達55%的俄羅斯天然氣，德國能源商Uniper是歐洲最大的俄羅斯天然氣進口商。

然而受到戰爭影響，俄羅斯大幅降低天然氣輸氣量，使得全球天然氣價格走高，Uniper必須以高價購買其他來源的天然氣補足空缺，該公司也遭遇嚴重財務危機。

Uniper首席執行長Klaus-Dieter Maubach表示，「我們（Uniper）實際上已經成為這場衝突下的旗子。」德國政府已經在7月同意補助150億美元（約新台幣4400億）進行紓困。

Klaus-Dieter Maubach說，由於公司需要繼續尋找替代俄羅斯天然氣的選項，虧損可能會延續至2024年，最近他們也已經與其他供應商達成協議，確保未來幾年內德國擁有足夠的天然氣庫存量。

（中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

俄Gazprom警告 歐洲天然氣價格再漲6成

德臨時課徵天然氣稅 入冬恐陷經濟衰退

能源轉型成顯學 替代能源續旺

極端氣候 讓歐洲深陷能源危機