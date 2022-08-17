中美氣候對談喊卡 官員推特上交火

美國近日推出有史以來規模最大的氣候變遷法案，盼能推進減碳步伐，以應對氣候變遷，不過中美的外交官員近來在推特上展開唇槍舌戰，中方質疑美國能否兌現其承諾，而美方則問到中方為何不重啟雙方的氣候對話，兩國之間的摩擦延續不斷。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國外交部於本月5日宣布八項反制美國的措施，包括取消中美國防部工作會晤、暫停雙方打擊跨國犯罪合作、暫停氣候變遷雙邊對話等。不過，聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）即將於11月登場，中美於此時切斷氣候對話引發多國擔憂。

中國外交部的推特在10日發文指出，「美國應確實履行其對於氣候變遷的歷史責任與應盡義務，並停止為其不作為找藉口」，並進一步表示，中方將會積極參與國際性與多邊性的氣候合作，致力於追求碳達峰和碳中和。

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）於14日回擊表示，美國已針對氣候變遷採取行動，近期規模高達4,300億美元的降通膨法案便是一例，美國將會挹注資金鼓勵再生能源相關投資，以達到2030年減排40%的目標，伯恩斯也呼籲，中方應跟進並且重啟與美國的氣候對話。

The U.S. is acting on Climate Change. The recent bill passed by Congress is the largest climate investment in our history and could lead to a roughly 40% reduction in U.S. emissions by 2030. The PRC should follow+reconsider its suspension of climate cooperation with the U.S. https://t.co/BmvnaIkiib — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) August 14, 2022

針對伯恩斯的推文，中國外交部回應道「很高興聽到（這項提案）。但重點是：美國能做到嗎？」

拜登於16日正式簽署降通膨法案，致力於實踐美國的減碳目標，伯恩斯於是回應中方，降通膨法案已成法，意味著美國將會履行其承諾，伯恩斯也引用數據指出，中國占全球排放的27%，而美方則占11%，他再次呼籲中國重啟氣候對話，以應對未來的氣候危機。

隨著氣候變遷的腳步越來越快、造成的影響越來越嚴重，許多國家開始針對抑制氣候變化展開合作，在中方暫停氣候對話後，曾任美國國務卿的美國氣候事務特使凱瑞（John Kerry）便指出，此舉不是懲罰美國，而是懲罰全世界，尤其是發展中國家。

Good to hear. But what matters is: Can the US deliver？ https://t.co/77cGHoA3OL — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 16, 2022

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