Fed首認過度升息風險 美股全線收黑

美國聯準會（Fed）首次承認過度升息所帶來的風險，目標百貨（Target）財報黯淡，美股17日四大股指全線下挫，隨著美債殖利率攀升，科技股、成長股遭遇賣壓，晶片類股哀鴻遍野，德儀、美光則大跌超過3％。

道瓊指數跌171.69點或0.5％，收33,980.32點。

那斯達克指數跌164.43點或1.25％，以12,938.12點作收。

標普500指數跌31.16點或0.72％，收在4,274.04點。

費城半導體指數跌75.53點或2.48％，收在2,970.12點。

美股十大明星股僅蘋果獨漲，其餘包括臉書母公司META、亞馬遜、微軟、谷歌、特斯拉、輝達及英特爾、網飛及阿里巴巴ADR均收黑，其中以阿里巴巴挫3.11％跌幅最深。

道瓊指數領漲成分股包括蘋果、雪佛龍、IBM、麥當勞、默沙東、沃爾瑪等聯袂上漲，但都在平盤上小幅走揚。道指成分股跌幅最深為波音，大跌2.84％。

半導體方面全面下挫，英特爾、高通、艾司摩爾、超微跌逾1％；博通、輝達跌逾2％；德儀、美光則大跌超過3％。

備受台股投資人關注ADR表現方面，包括台積電、聯電、中華電信與日月光均收跌，其中聯電跌幅均超過1.5％。鴻海ADR則小幅上漲。

根據7月會議紀要顯示，聯準會官員仍決心以升息手段遏止通膨，但他們同意在未來某個時間點放慢升息腳步有其適切性，此外，美國聯準會（Fed）首次承認過度升息所帶來的風險。

美國7月零售銷售按月持平，不如市場預期的0.1％增幅。儘管燃料價格下跌抑制汽油銷售，但消費者將省下的油錢用於網路購物，令上個月零售銷售維持平穩。不過，零售數據顯示受高通膨影響，消費支出成長動能確實明顯減弱。

美國商務部17日公布數據顯示，7月零售銷售按月持平，不如6月的下修後的月增0.8％，亦低於市場預期。按年來看，7月零售銷售年增10.3％，高於6月的8.5％增幅。

歐洲股市

英國政府公布官方數據顯示，國內7月通膨率飆升至40年新高。歐洲主要股市今天收跌。

倫敦FTSE 100指數跌20.31點或0.27％，以7,515.75點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌283.41點或2.04％，收在13,626.71點。

巴黎CAC 40指數跌64.26點或0.97％，收6,528.32點。

泛歐指數SOTXX 600跌4.04點或0.91％，收439.03點。

國際油價

美國公布石油庫存報告，緩解了對於經濟放緩將重創需求的擔憂，國際油價今天上漲，從連續數天跌勢中反彈。

紐約商品交易所西德州中級原油9月交割價上漲1.58美元，來到每桶88.11美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價上揚1.31美元，來到每桶93.65美元。

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