違背20年來廢核共識 德核能政策大轉彎

能源危機罩頂，德日韓核能政策轉彎！外媒引述德國官員說法指出，俄羅斯減少天然氣供應，導致德國今冬恐面臨能源短缺危機，已規劃延後關閉該國最後三座核電廠，這也意味德國將首度違背20年來奉為圭臬的廢核政策。此外，前國際能源總署（IEA）高層表示，日本對重啟核電廠的民意支持度已突破6成，為2011年福島核災以來最高。韓國尹錫悅政府也決定提高核電比重至3成。

德國在2000年代初期推動逐步淘汱核能發電廠的計畫，並且一直以來在德國政界奉為圭臬。

這項決定目前尚未獲得總理蕭茲（Olaf Scholz）正式採納，並且可能需要國會通過。3位官員透露，目前細節也仍在討論中，內閣決議必須等待數周後出爐的能源需求評估，但官員認為結果早已揭曉。

政府官員認為，要讓3座仍在運作的核電廠無須依照預訂12月31日關閉的兩項關鍵條件已經達成，一是德國面臨天然氣短缺的可能，二是核能反應爐延長運作沒有安全疑慮。

該名官員說：「反應爐到12月31日都安全，這天之後應該也可以安全運作。」

此規劃凸顯俄國攻打烏克蘭使歐洲政界亂了陣腳，尤其是長久以來與俄羅斯擁有密切經濟關係的德國，後者經濟高度仰賴俄天然氣供應。

在俄國侵烏不久後，蕭茲旋即提高軍事經費，向烏克蘭提供軍備，打破多年來的反戰主義與向衝突區提供進攻性武器的禁令。如今擬延後核電廠除役時間，再度挑戰德國政界長久以來的禁忌。

蕭茲上周首度提到讓德國最後3座核能反應爐持續運作，應是合理的決定。

不過，延長核電廠使用年限並非解決冬季能源短缺的萬靈丹，但若核電廠持續供電，就可讓柏林當局減少對天然氣或燃煤供電的倚賴。核電大約供應德國發電量的6％。

在亞洲方面，曾任職IEA、現擔任地球降溫創新論壇（ICEF）主席的田中伸男（Nobuo Tanaka）表示，考量到能源短缺以及寒冷冬季，使得日本重啟核能的民意支持度已逾60％。他提及民眾已更加認同「日本若沒有核電，今年底將面臨嚴重問題」的可能性。

南韓政府也從反核改為挺核，尹錫悅新政府7月初在國務會議上通過「新政府能源政策方案」，一改前任文在寅政府反核電的立場，決定在安全的前提下，2030年前南韓的核電發電占比要提高到30％，以確保南韓供電穩定無虞。同時，要將化石燃料進口依賴度，降低到60％以下。