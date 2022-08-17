極端氣候 讓歐洲深陷能源危機

俄羅斯威脅斷供天然氣反制歐洲制裁，已讓歐洲擔心冬季無氣可用，偏偏氣候變遷引發的極端熱浪席捲而來，推升燃料需求，更加劇歐洲能源危機，歐洲天然氣價格收在新高。

歐洲國家正設法在冬季前儲夠天然氣，以免入冬後陷入配給窘境，但近來熱浪侵襲，恐讓歐洲對抗能源危機的努力白費。

主要是高溫激起歐洲與北亞的天然氣需求，這兩大地區的公用事業爭搶液化天然氣（LNG），推高天然氣價格。

天氣炎熱乾旱還會帶來其他難題。能源顧問機構Rystad Energy分析師Xi Nan指出，「在德國沒有足夠的風力，煤駁船也不足。就連法國核電廠，也無足夠的水可供冷卻。水力發電的水位普遍偏低，特別是在挪威。」

德國坦承危機逼近，近來能源政策大轉彎，打算讓國內最後三座核電廠暫緩除役。

歐洲基準的荷蘭天然氣期貨，16日飆漲3.2％來到每百萬瓦時（megawatt-hour）233.56歐元，刷新3月7日締造的歷史新高。

電力市場的價格也飆漲，德國基本負載電力（baseload power）價格，16日漲了將近9％，來到每百萬瓦時583歐元。

電價高漲重創能源密集產業。礙於電力成本高漲，歐洲最大精煉鋅生產商、比利時新星公司（Nyrstar NV）16日宣布，9月1日起荷蘭冶煉廠產能將閒置。

歐洲經濟研究中心（ZEW）16日發布的經濟景氣指數跌到逾10年新低，足見歐洲工業重鎮德國對經濟前景感到悲觀。調研機構凱投宏觀（Capital Economics）指出，此數據反映出，德國今年內衰退無可避免，歸咎於能源價格飆漲衝擊一般家庭和產業。

能源成本上漲的壓力，美國也不能倖免，只不過美國天然氣漲幅沒有歐洲來得劇烈。除此之外，美國經濟還因將國內天然氣賣到歐洲而受惠，俄烏戰爭開打後，歐洲對美國天然氣需求孔急。