不畏中國壓力 加拿大國會議員團10月訪台

加拿大參眾議員計劃10月率團訪台。加台國會議員友好協會主席史葛洛表示，「我們需要保護其他為自由和民主而戰的國家」，訪台勢必會引發來自中國的壓力，但這是必要的行程。

加拿大眾議院國際貿易委員會主席、自由黨議員史葛洛（Judy Sgro）是加台國會議員友好協會主席。

加拿大廣播公司（CBC）報導，史葛洛表示，委員會中有8名議員是加台友好協會成員，他們都將前往台灣，「大家非常渴望去台灣訪問，看看我們兩國之間有什麼機會能進一步深化貿易關係」。

裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台引發北京強烈不滿，中國不僅連續多日進行圍台軍演，還宣布制裁裴洛西及其親屬。史葛洛坦承，出訪台灣勢必會引發來自中國的巨大壓力，但她強調訪台是「必要的」行程。

她還提到：「民主很珍貴，是我們所有人每天生活的重要組成部分。我們需要保護其他為自由和民主而戰的國家。我們很自豪加拿大能無懼地對抗中國，我認為這種挺身反擊非常重要。」

早在去年春天，加拿大國會議員已有訪台計劃，但受到疫情影響一再延宕，預料最快10月能啟程。

曾多次訪問過台灣的加拿大自由黨眾議員馬凱（John McKay）表示，中國對裴洛西訪台的激烈反應，並不會阻止加拿大議員們的訪台計劃。

他說：「中國霸凌台灣，並間接霸凌我們其他人。台灣是中國的一部分的說法根本是胡說八道，台灣人民一再堅稱要成為一個獨立的國家，其行為方式堪稱典範。加拿大應該盡一切努力支持台灣表達其民主價值觀。」

加台國會議員友好協會有89名成員，來自加拿大參眾兩院。過去協會成員也曾組團訪問台灣，最近一次是在2014年。

渥太華大學科學、社會與政策研究所資深研究員瑪奎格－強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）對中央社表示，加拿大當局第一時間就對中國圍台軍事演習發出批評譴責。

她說，另一方面，加拿大和台灣的互動越來越多，尤其在雙邊經貿發展上一直有實質性的對話，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）今年陸續與台灣行政院政務委員鄧振中和經濟部長王美花舉行視訊會談，商討啟動雙邊「促進投資及保障協議」探索性討論。如今國會議員又將前往台灣，這顯示加拿大對於台灣的立場是一致並連貫的。

加拿大已經24年未有內閣部長訪問台灣，上一次是1998年工業部長曼利（John Manley）訪台。瑪奎格－強斯敦說：「隨著加台經貿互動緊密，相信很快能看到伍鳳儀親自訪問台灣。」