封殺？美出口大陸科技商品曝光 僅這GG

中美關係緊繃之際，傳出專家檢視美國商務部的交易資料，發現美國商務部在美出口至中國的科技產品方面，幾乎全核准放行，而且某些特別重要的科技出口還有增加趨勢。

華爾街日報16日報導，美方一直將與中方的科技競爭視為首要的國安威脅，但令人驚訝的是，根據美國商務部資料，即便在中美科技戰交鋒的當下，2020年，美國對中國的出口總額為1,250億美元。

其中商務部只會要求其中不到0.5％提出申請執照，只要業者提出申請，94％的科技出口都會被批准，至2021年略降至88％，而因資料不全或不符合申請資格而退件則不計算在內。

調查還發現，2021年一些半導體關鍵製造工具輸出自中國，美國商務部也不再管制，這類先進科技設備的出口金額從2017年的26億美元增長至69億美元。

分析指出，這顯示美國仍然繼續出口半導體、航太零件、人工智慧科技和其他可能用於軍事用途的項目至中國。美商務部表示，該部門的重心在於與中國的長期策略競爭，會與國防部、國務院及能源部的合作，共同決定出口的控制。

此外，7月稍早，已傳出美國政府有意借鑑近期限制出口關鍵技術予俄羅斯的經驗，擴大對中國和其他國家的出口限制措施，並試圖藉此限制中國軍事及科技發展。

紐約時報當時引述現任和前任美國官員說法表示，自俄烏爆發軍事衝突以來，由美國為首的一些國家限制對俄羅斯出口先進技術，以謀阻礙俄軍事和經濟發展。

相關計劃包括擴大出口管制認定範圍、讓夥伴國家參與，以及重新定義哪些技術屬於敏感或關鍵技術、哪些技術可能被軍隊和安全機構所用等，譬如人工智慧（AI）或將納入管制。

報導指出，美方研擬對中國策略時，不僅著眼傳統軍用技術，也考慮到中國企業在協助北京打造監控國度、在新疆與西藏等地以強迫勞動營壓迫少數民族上扮演的角色。報導稱，美方目標不是要削弱中國經濟，而是限制中國獲得有助於其軍事和科學進步的技術。

（工商時報 數位編輯）

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