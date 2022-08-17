德臨時課徵天然氣稅 入冬恐陷經濟衰退

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在該部一份新聞稿中表示，為因應俄羅氣天然氣供應短缺，德國決定臨時課徵天然氣稅，以協助政府進行能源供應以及來源轉換的成本，並將於10月開始徵收，每千瓦小時2.419歐元（約73塊台幣）。分析指出，德國家庭每年將額外增加近500歐元（約15,000元新台幣）的天然氣支出，這給柏林當局帶來了很大的壓力，外界要求其為民眾提出進一步的紓困措施。

據《歐洲動態》（EurActiv）15日報導，德國天然氣市場運營商（Trading Hub Europe）當日表示，該臨時稅將於10月1日開始徵收，預計持續到明年4月，以幫助德國最大的俄羅斯天然氣進口商Uniper和其他進口商應對飆升的天然氣價格。

Verivox價格比較平台推估，德國四口之家，每年平均為20,000千瓦的使用量，開銷大約為3,568歐元（近10萬7千元新台幣），臨時稅增列下去之後，費用將額外追加480歐元左右的額外支出，漲幅大概13%，來到4,048歐元左右（近12萬1千元新台幣）。

哈柏克談到徵稅時說：「其他方案都會導致德國能源市場的崩潰，而且帶著歐洲大部分的能源市場一起倒。」他告訴記者，德國依賴俄羅斯的能源模式已經失敗，而且無法再回頭了。「我們必須匆忙改變……這樣做，有時不得不下一記猛藥。」他主張有一些有條件的紓困來幫助家庭度過難關。

德國鋼鐵經濟協會（German Steel Federation）主席克爾克霍夫(Hans Juergen Kerkhoff)表示，近日來高昂的能源支出而已經造成其70億歐元的額外成本（近新台幣2,136億新台幣），該行業每年將再增加約5億歐元（近153億新台幣）的帳單。

經濟學家警告說，該稅款將進一步加速歐洲最大經濟體的通貨膨脹，該國通膨已經增加了8.5%，而且許多減免措施，例如許多大眾運輸優惠減免也都要到期了。

德國商業銀行（Commerzbank）首席經濟師克雷默（Joerg Kraemer）說：「天然氣稅預計將促使通貨膨脹，包括增值稅的話會使通膨增加近1個百分點。「他補充說，這項措施增加了德國經濟今年冬天可能陷入機既衰退的可能性。」

在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）周四承諾為家庭提供額外的救濟計畫後，德國工業聯合會也呼籲政府採取商業支援措施。

（中時新聞網 張威翔）

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