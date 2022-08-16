拜登簽署降通膨法案 2類股成最大贏家

美國總統拜登於周二（16日）簽署了規模4,300億美元的降通膨法案，使民主黨在距離期中選舉不到三個月的時間內取得重大成就，分析師預估，再生能源和電動車相關類股將成為這項法案下的贏家。

降通膨法案被視為是美國史上最大規模的氣候變遷法案，將會鼓勵再生能源投資，並且對購買電動車祭出稅收抵免。此外，為了降低美國人民的生活負擔，該法案的目標也包含降低處方藥和醫療保險的成本。

貝萊德主動型ETF的負責人賈柯柏（Jay Jacobs）指出，這項法案有許多面向，但依據預算分配的情形，再生能源和電動車將會成為兩大贏家，包括太陽能板、燃料電池、儲能設備的製造商，都將從法案中受益，賈柯柏點名Sunrun和First Solar等太陽能相關企業以及儲能系統公司Stem，其中，Stem自七月以來股價已上漲93%。

為了助力美國達到電動車占比目標，該法案也會對電動車祭出稅額抵免，低收入家庭購買電動車將能獲得7,500美元的抵免，因此分析師也看好氫燃料電池製造商受惠，包括Ballard Power Systems和Plug Power皆在此列，Plug Power的股價也在一個月內攀升逾80%。

自降通膨法案問世以來，過去幾周，華爾街分析師紛紛調升再生能源個股的評級，舉例而言，摩根大通看好First Solar及風電設備公司TPI Composites，將這兩支個股的評級上調至增持。

延伸閱讀

降通膨三箭齊發 拜登期中考拚民心

拜登祭出大禮包推廣電動車 汽車業不埋單

美7月CPI低預期 拜登:通膨緩解仍需努力