沃爾瑪領漲零售股 道瓊漲近240點

零售股沃爾瑪、家得寶16日公布亮麗財報，領軍零售類股發起一波攻勢，帶動道瓊指數上漲近240點，隨著美債殖利率走升，大型科技股遭遇逆風，晶片股一片慘綠，美股四大指數漲跌互見。

道瓊指數漲239.57點或0.71％，收34,152.01點。

那斯達克指數跌25.5點或0.19％，以13,102.55點作收。

標普500指數漲8.06點或0.19％，收在4,305.2點。

費城半導體指數跌31.68點或1.03％，收在3,045.64點。

美股十大明星股僅亞馬遜上漲，其餘包括臉書母公司META、蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達及英特爾、網飛及阿里巴巴ADR均收黑，其中以阿里巴巴挫1.65％跌幅最深。

道瓊指數領漲成分股包括道氏公司、家得寶、IBM、NIKE、沃爾瑪等漲幅較為明顯，漲幅介於1.21％～5.11％，以零售股沃爾瑪漲幅最大。

半導體方面全面下挫，包括高通、博通、德儀、美光跌幅均超過1％。

備受台股投資人關注ADR表現方面，包括台積電、聯電、中華電信與日月光、鴻海均收跌，其中台積電、聯電跌幅均超過1.5％。

受沃爾瑪、家得寶亮麗財報帶動，零售族群也聯袂走揚，包括目標百貨（Target）、Best Buy、Bath & Body Works均上漲超過4%。

受到聯準會升息及高通膨打擊消費能力影響，美國新屋開工率已連續3個月下滑。商務部16日公布，7月新屋開工率經季節調整後較6月下滑9.6％至年率144.6萬戶，若與去年同期相比則下滑8.1％。華爾街原先預期7月新屋開工率月減2.5％至年率152萬戶，但實際跌幅更大。

歐洲股市

儘管美國和中國新公布的經濟數據低於預期，加深經濟衰退憂慮，投資人寄望各國央行可能會因此放慢升息速度，歐洲主要股市今天收高。

倫敦FTSE 100指數漲26.91點或0.36％，以7,536.06點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲93.51點或0.68％，收在13,910.12點。

巴黎CAC 40指數漲22.63點或0.34％，收6,592.58點。

泛歐指數SOTXX 600漲0.72點或0.16％，收443.07點。

國際油價

由於美國和中國新公布的經濟數據低於預期，加深經濟衰退憂慮，投資人擔心衝擊能源需求，國際油價今天重挫。

紐約商品交易所西德州中級原油9月交割價重挫2.88美元，來到每桶86.53美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價大跌2.76美元，來到每桶92.34美元。

投資銀行對油市後市看空，花旗預估布蘭特「未來幾周」會跌到每桶80到85美元。巴克萊則是將今、明兩年的布蘭特原油價格預估下調每桶8美元，因預期俄羅斯供給穩健，短期內原油將大量過剩。

中國為全球最大石油進口國，隨著該國經濟情況比投資人預期惡化，勢必打擊石油需求。中國央行周二意外降息，加上經濟數據不如預期，防疫封城政策以及整體經濟趨緩，皆是影響油價下滑的主因。

除此之外，石油供應不久後有機會受到挹注。因美歐與伊朗的核協議談判出現進展，一旦達成協議，就可結束對伊朗的制裁，終止石油出口禁令，屆時每日將為全球市場新增數十萬桶原油供應。

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