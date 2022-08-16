大摩：亞洲通膨已觸頂

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席亞洲經濟學家艾亞（Chetan Ahya）表示，與美國、歐洲等主要經濟體相比，亞洲地區通膨已經觸頂。艾亞指出，亞洲平均通膨率達5.5％時已到頂，現在已從高點下滑約0.5個百分點。

相較之下，美國通膨率於9％時觸頂，而歐洲通膨率高峰大約也是落在8.5％與9％之間。

艾亞15日接受財經媒體CNBC節目《Squawk Box Asia》訪問時指出 ：「數據已清楚顯示，（亞洲）通膨確實已觸頂。」

艾亞認為，亞洲幾乎沒有看到需求過熱的跡象，特別是多數國家經濟成長仍低於疫情前水平。

他表示：「我會如此描述亞洲復甦狀況，也就是大多數經濟體仍處於周期中期階段。這是我們認為通膨將獲得控制，央行無須將利率推升至限制性區域（restrictive territory，高於中性水位並限制經濟成長）的主因。」

泰國央行上周雖跟進全球緊縮貨幣腳步、宣布升息一碼，但該國央行總裁表示他們無意採取大幅升息措施，因為此舉可能傷害經濟復甦。該央行預估，泰國經濟要到今年底才會恢復至疫前水準。

艾亞亦表示，商品需求是推升全球通膨的驅動因素，亞洲更是如此。他指出：「受美國先前爆發疫情影響，商品需求大幅成長，導致供需失衡，但如今一切復原中，需求正在降溫。」

大摩預期，隨著供應鏈問題改善、庫存增加，未來幾個月商品需求將呈現萎縮。艾亞亦指出，與美國不同，亞洲勞動市場並不吃緊，而這有助於該地區控制通膨壓力。

儘管亞洲通膨狀況相對容易控制，但大摩認為該地區出口前景依然疲弱。艾亞表示：「實際出口額與出口量年成長率已降至1％～3％，遠不如一年前的逾10％增幅。我們已看到亞洲出口成長大幅減速，出口前景不容樂觀。」