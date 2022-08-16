前特斯拉主管 揭露穆斯克7個驚人小秘密

特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）一直以來備受爭議，時有傳聞指他對工作投入到睡在工廠，或一言不合就開除員工等，但與這位世界首富一起共事究竟是什麼體驗？前特斯拉經理梅德洛克（Carl Medlock）日前接受採訪，分享了7個「令人驚訝的穆斯克」。

商業內幕報導，梅德洛克是在2009年至2013年期間於特斯拉任職區域經理。當時特斯拉找上他，公司正尋求一名有經營經銷商和高階汽車經驗的人才，而幸運的是，在領英上，她是西雅圖唯一能滿足這些需求的人。

訪談中，她提到過去與穆斯克共事時，後者7個不為人知的小故事。

一、曾親眼看見穆斯克睡在桌子上。

對於有傳聞說穆斯克會睡在工廠，梅德洛克坦言她確實看過，且還把這幅畫面拍了下來，但事後擔心可能會因此被開除，所以又將照片刪除。她說，穆斯克在辦公室不像是名人，反而像個普通人。

二、跟穆斯克工作很有趣。

梅德洛克認為，如果能獲得穆斯克賞識，討他的歡心，工作確實蠻有趣的，不過一旦他開始注意你工作中的諸多細項，那你可能就要被解僱了。

三、精通汽車

歷經6、7次面試的梅德洛克，最後的環節是與穆斯克面試。她說， 「對一個非汽車產業出身的人而言，他的問題很棒」。

四、穆斯克很自律，且從不職場社交

梅德洛克表示，只有在必要時，穆斯克會跟你說話，但平時不會與員工話家常，而開會也是直接討論工作主題，從未與員工閒聊、開玩笑。

五、以家人為重

梅德洛克說，這是穆斯克不為人知的一面，非常人所能見，若家人在身邊，他周圍就會變成「禁區」。不過梅德洛克補充，她很欣賞穆斯克的做法。

六、追求真相

梅德洛克說，穆斯克從不吝與他人分享個人電子郵件，儘管她離職多年，至今仍擁有穆斯克的電子郵件，「因為他希望獲得第一手消息，不喜歡任何被過濾或道聽塗說的東西，他喜歡真相」。

七、當場開除員工

梅德洛克指出，穆斯克不喜歡別人頂嘴，會直接讓你走人，如果員工說話沒分寸，穆斯克會當場開除。他舉例，特斯拉創立之初，有員工在會議上不同意穆斯克的想法，而在那之後，那名員工再也沒有出現過，「你不要和他爭論」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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