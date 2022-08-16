波克夏增持Ally、動視 蘋果仍成巴菲特最愛

根據周一披露的證券監管文件，第二季巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）對網路銀行Ally Financial Inc的持股提高了兩倍，同時也加碼投資《決勝時刻》（Call of Duty）遊戲發行商、將被微軟收購的動視暴雪（Activision Blizzard Inc）。

根據該文件，波克夏在第二季對Ally的持股從900萬股左右增加至3,000萬股；對動視暴雪的持股從6,430萬股增至6,840萬股，價值達53億美元。

波克夏在第二季增加對蘋果、化工大廠Celanese Corp、雪佛龍、保險投資公司Markel Corp、藥物分銷公司麥卡遜（McKesson Corp）、西方石油和派拉蒙全球（Paramount Global）的持股；同時減持通用汽車、美國最大連鎖超市集團克羅格（Kroger Co）、房地產投資信託公司Store Capital Corp和美國合眾銀行（US Bancorp）股份。

波克夏亦在文件中載明已經出脫Verizon Communications Inc曾價值83億美元的股票，且完全出清對全球最大生物制製藥特許權買家Royal Pharma Plc的持股。

受到美股下跌影響，波克夏狂買股票的做法在第二季明顯收斂許多，單季買進股票62億美元、賣出股票23億美元。相較之下，該公司第一季大買511億美元、賣出97億美元。

截至6月底，波克夏持有之股票投資組合達到3,277億美元，其中，蘋果公司價值高達1,251億美元的股票排名第一。

俄羅斯入侵烏克蘭帶動原油價格飆漲，波克夏亦投資雪佛龍（Chevron）和西方石油公司（Occidental Petroleum Corp）總計超過330億美元。

在第二季之後，波克夏又加碼買進17億美元的西方石油股票，將其持股比例提高到20.2％，這表示依據權益會計法（equity method of accounting），波克夏可以認列西方石油的部分盈餘。波克夏另外持有西方石油價值100億美元的特別股。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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