美國制裁藏黑幕?爆資金仍流向俄國金庫

俄烏戰爭爆發後，西方各國紛紛對俄羅斯發動經濟制裁，並減少對其能源的依賴，以牽制普丁發動戰爭的行動，然而制裁的效果可能沒有想像中那麼好，烏克蘭首席經濟顧問失望表示，許多美國人在無意中都使用到俄羅斯原油，西方對俄羅斯的能源制裁是假象，因為不曾存在過。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的首席經濟顧問Oleg Ustenko上周日在金融時報發表專欄，他提到，儘管美國禁止俄羅斯原油，但它仍持續流向美國的加油站，「或許美國的駕駛並不知情，但實際上他們正在使用俄羅斯原油填滿油箱。」

Oleg Ustenko表示，俄羅斯的原油被運到其他地區進行提煉後，混合過後的汽油再被運往美國，只要原油被提煉成其他產品，就能以合法的方式進入美國，資金還是流向克姆林宮的金庫。

Oleg Ustenko在文章中感嘆，「西方對俄羅斯石油燃料進行制裁，其實是一個假象，這些能源制裁的措施也無法發揮作用，因為制裁根本不曾存在過。」

過去幾個月，全球油價從最高點每桶130美元下跌至90美元左右，跌幅近3成，市場將原因歸咎於經濟前景不樂觀、企業降低生產及石油商先前增產等因素影響，不過Oleg Ustenko認為，油價下跌的部分原因是，俄羅斯原油找到途徑進入美國市場。

（中時新聞網 郭宜欣）

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