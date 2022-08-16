普丁引爆經濟炸彈!大摩主管曝3大危機襲來

全球經濟衰退的烏雲正在席捲而來，摩根士丹利（大摩）經濟研究部門主管卡本特（Seth Carpenter）撰文指出，全球經濟衰退的不利因素正在聚集，除了大陸第二季國內生產總值（GDP）下降，美國經濟在第二季度陷入「技術性衰退」外，歐洲因為俄國減供天然氣受到的衝擊更大，歐元區經濟衰退的風險達到自2020年11月以來的最高水平。

卡本特進一步表示，摩根士丹利已將2022年全球經濟增長預期下調至2.5％，比市場普遍預估的低了約0.5個百分點，與5月份大摩預計的2.9％相比，更低了0.4個百分點。

卡本特強調，全球經濟正受到供應鏈短缺、大宗商品價格上漲、強勢美元帶來的三大衝擊，與此同時，各國央行為了遏制通貨膨脹正在縮減支出，但他認為，就算通膨開始降溫，升息的全面效應仍尚未在經濟中顯現，「即使我們避免了全球經濟衰退，也很難看到經濟活動恢復到疫情前的水準」。

卡本特進一步指出，除了陸美兩國經濟前景不佳外，歐洲也不妙，受到俄羅斯減少天然氣供應影響，導致能源價格飆升，預計歐元區今年第四季經濟將會衰退。

美國財經媒體調查的經濟學家認為，歐元區GDP（國內生產毛額）連續兩季萎縮的可能性，已從先前調查的45％上升至60％，達到2020年11月以來最高，這數字遠比俄羅斯入侵烏克蘭前的20％還要高。值得注意的是，歐盟最大的經濟體德國，是最容易受俄羅斯減供天然氣衝擊的國家之一，最快可能從本季開始，德國經濟將停滯不前。

（中時新聞網 邱怡萱）

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