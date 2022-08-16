飛柬埔寨下機被戴頭套 他靠這招救了自己

飛柬埔寨下機被戴頭套！他靠1招瞞過詐騙集團 隔天返台

近來不少台灣人被高薪利誘到柬埔寨，一下飛機就被詐騙集團沒收手機及護照，資深刑警高仁和表示，日前身邊一名朋友要到柬埔寨從事博弈工作，出發前他聽從父親指示，把原本的護照辦遺失，結果抵達柬埔寨出關後，看接機人拿著頭套、來意不善，就把舊的護照給對方，再趁機開溜，第二天成功返台。

高仁和近日於談話性節目《新聞挖挖挖》分享朋友的案例指出，日前朋友出發要去柬埔寨前，向父親表示是到柬埔寨從事博弈工作，父親為確保他的安全，叫他先把護照辦遺失，再辦一本新的，同時帶著新、舊兩本護照出門，登機使用新辦的護照，若飛抵柬埔寨後，發現接機的人不懷好意、手拿頭套，就把已辦遺失的舊護照給對方。

高仁和說，這名朋友當天下機後看苗頭不對，交出舊護照後就趁機開溜，第二天就持新護照成功登機返台，但這也讓他直呼「這輩子再也不敢去柬埔寨」，令在場的主持人及來賓直呼「這做法很聰明」。

不過，根據「護照條例」第31條規定，若將護照交給他人或謊報遺失以供他人冒名使用，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

（中時新聞網 楊雅婷）

※《工商時報》貼心提醒您：不良行為，請勿模仿！

最新詐騙手法 在台開公司「員工旅遊全載去柬埔寨」

台灣人被詐騙到柬埔寨淪豬仔，民眾聽到柬埔寨3個字就聞之色變，使得詐騙集團越來越難騙人到當地，也因此衍生更多新的騙人招數，醫師謝宗學在臉書分享，在朋友處得知最新詐騙手法，竟然是在台灣開公司徵員工，等半年後辦員工旅遊全部帶去柬埔寨玩，然後把人賣掉。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》分享，昨天（15日）在餐廳跟老闆聊天得知詐騙手法日新月異，現在誆人去柬埔寨工作已經落伍，最新做法是在台灣開設公司招募員工，過半年後舉行員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩，然後就被賣掉了。

聽完老闆的話後謝宗學感到不可思議，直言雖然無法確認是否全為實情，但現在詐騙氾濫到已經搞不清楚什麼是真、什麼假，「總之世界上可以旅遊的國家很多，挑國民所得比台灣高的國家旅遊，相對來說應該會安全得多。」

對此，網友紛紛留言：「忘了哪看到的，有說公司招待員工去越南或是泰國員工旅遊，巴士載著就送去柬埔寨，回不來了…」、「整個公司員工，太恐怖了，這樣不就集體殺人的概念」、「關於我在員工旅遊前夕染疫痊癒後返回公司卻空無一人的那件事」；但也有人表示「問題在於真來個員工旅遊，應該少有老闆會選擇高所得、高素質的國家，似乎都是東南亞」。

（中時新聞網 莊楚雯）

「柬埔寨活摘器官」影片瘋傳！屍體內臟外露 拍攝地點找到了

台灣人被詐騙到柬埔寨囚禁虐打的事層出不窮，近日網路上瘋傳柬埔寨「活摘器官」的影片，多達33具屍體被切開、內臟外露，並聲稱這是柬埔寨活摘器官的現場。不過經事實查核機構調查，該影片拍攝地不在柬埔寨，而是俄羅斯，因為畫面血腥，常被當作新冠疫情、買賣器官相關假新聞照片。

網路上近日瘋傳柬埔寨活摘器官黑幕影片，短短31秒的畫面有多達33具屍體躺在那，有的甚至遭解剖內臟外露，文中指出現場像屠宰場一樣難以想像，是給一些不想用勞力賺錢的年輕人最好的借鏡，只想要領高薪最後死得很慘。

該文在臉書與LINE上流傳，但事實查核機構「MyGoPen麥擱騙」12日發文，澄清這影片是假新聞，影片2年前就在網路上流傳，且片中人物是講俄語，推測應該在俄羅斯拍攝，不是柬埔寨。

MyGoPen指出，這影片是俄羅斯媒體「Толк」2020年11月2日的報導，起初這影片在俄羅斯當地流傳，俄羅斯人權運動人士葉卡捷琳娜．戈登（Ekaterina Gordon）曾在IG上貼出相關內容，表示影片確定是在俄羅斯拍攝，但拍攝地點眾說紛紜，一度被認為是在聖彼得堡法醫檢驗局的停屍間拍攝，但檢驗局局長拉茲穆拉德．亞格穆羅夫否認，表示疫情期間散播這樣的影片不道德。

由於影片血腥，之後常被用來當作新冠肺炎疫情、器官買賣的假新聞照片，曾在巴西、伊朗、西班牙出現，被拿來當作「俄羅斯人在敘利亞軍醫院摘取平民器官」、「印度新冠確診者器官被販賣」的謠言，確認並非在柬埔寨活摘人體器官畫面。

（中時新聞網 莊楚雯）

柬埔寨活摘器官價目表！全身上下都能賣 最貴的是它

柬埔寨打工詐騙頻傳，不少人遭受暴力對待，甚至被活摘器官。資深媒體人林裕豐在節目上分享柬埔寨當地器官價目表，心臟、肝臟、腎臟與胰臟價格不斐，售價加總可達2400萬台幣相當驚人，除此之外，全身上下各器官，包括牙齒、頭皮和血液通通都能賣，也都有明標出價碼，因此到了當地以後，如果你無法替詐騙集團創造價值，那你的身體就是最終價值。

資深媒體人林裕豐在節目《關鍵時刻》上分享說，近來不少人被騙去柬埔寨打工，人蛇集團為了賺錢，通常會強迫女生從事性交易，男生的話則是賣器官。而在當地賣器官又分兩種，其中心臟、肝臟、腎臟與胰臟被稱作「大件」，價格從10萬美元起跳，而這4個器官加起來約可販售84萬美元（約2400多萬台幣）。

林裕豐表示，在柬埔寨賣器官的價值很高，因此「如果你沒有辦法替詐騙集團創造出價值，那你的身體就是你最終的價值！」從器官價目表中可見，所有器官中價值最高的是胰臟，一顆就要35萬美金（約1044萬台幣），接著依序是腎臟20萬美金（約595萬台幣）、肝臟15.7萬美金（約460萬台幣）、心臟11.9萬美金（約354萬台幣）。

林裕豐也說，除了上述所提到的「大件」之外，其他像是頭皮、小腸和皮膚也都有分區標出價碼，連血液也都可以賣，每500毫升可賣1萬台幣。最慘的是，由於當地醫療水準不夠，因此他曾聽過有受害者被取走一顆腎臟以後，因為詐騙集團摘除的手法與保存方式不良，所以他們就會跑來摘除另一顆腎臟。

（中時新聞網 何立雯）