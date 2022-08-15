塔利班掌權一周年 經濟潰堤飢餓人口遽升

阿富汗塔利班於15日慶祝掌權一周年，支持者在首都喀布爾舉行了慶祝活動，然而外媒報導指出，塔利班政權關於重振經濟的承諾至今仍未兌現，導致97%的阿富汗家庭難以提供充足食物給孩童。

2021年8月，美國自阿富汗撤軍，結束了長達20年的阿富汗戰爭，隨著美軍倉促撤離，塔利班武裝分子重新奪下阿富汗的執政權。塔利班於上周日發表了簡短聲明，將8月15日訂為阿富汗國定假日，以紀念其戰勝美國。

相較於過往衝突和恐怖襲擊頻傳，目前阿富汗整體狀況較為穩定，但經濟發展卻遠不及塔利班政權原先所給出的承諾。英國廣播公司（BBC）針對阿富汗執政前後的社會概況進行了比較，並引用聯合國的數據指出，自塔利班重新掌權以來，阿富汗的經濟已萎縮30%至40%。根據聯合國的統計，過去一年阿富汗的平民傷亡人數雖然大幅下降，但嚴重飢餓人口卻在一年內從1,400萬急遽上升至2,300萬，且逾半皆為兒童，人道危機更甚以往。

根據救援兒童會（Save the Children）釋出的報告，塔利班執政一年後，有97%的家庭陷入新的困境，難以為家中孩童提供足夠食物，有高達八成的孩童表示他們過去三十天是「在飢餓中入睡」。

塔利班在諸多人權議題上備受質疑，使其存放於海外的數十億美元儲備遭到美國凍結，且國際援助也被中斷，導致阿富汗經濟難以重振。為了增加收入以維持國家基本運作，塔利班曾減少部分公務人員薪資，並且提高稅賦，根據世界銀行（World Bank）的資料，塔利班在去年第四季的稅收達到四億美元，不過稅收使用的相關透明度引來許多疑竇。

當前全球通膨攀升，恐會導致阿富汗經濟持續惡化，且塔利班政權的安全和性別平等議題也仍待解決。塔利班掌權後，雖然大型衝突已經減少許多，但「伊斯蘭國呼羅珊」（Islamic State Khorasan，簡稱IS-K）仍然活躍於當地，並且發起了數起針對平民的攻擊，為阿富汗的發展增添了不確定性。