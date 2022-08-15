陸經濟疲弱 國際油價受挫暴跌

全球最大原油進口國大陸經濟數據疲弱，打擊石油需求展望，且伊朗可能回復石油出口，拖累國際油價15日重挫逾5％，金價同步走低，跌幅超過1％。美股反應溫和，三大指數平盤附近漲跌互見。

國際油價連續兩個交易日下挫，美國西德州期油繼12日收盤重挫2.4％後，15日盤中大跌5.4％，報每桶87.12美元。布蘭特期油繼12日收低1.5％後，15日續跌5.1％，降至每桶93.12美元。

在此同時，由於美元反彈，且市場預期美國聯準會（Fed）將繼續大幅升息，對金價造成下壓。

15日盤中，紐約12月期金盤中下挫1.15％，報每盎司1,794.6美元。

大陸7月份經濟數據皆不如預期，且煉油廠產量降至2020年3月以來最低紀錄。大陸經濟成長減速打擊石油需求展望，引發油價急跌。

荷商安智銀行（ING Bank）將大陸今年的經濟成長預測由4.4％下修至4％，同時警告可能進一步下調，將基於出口狀況做調整。大陸出口飽受高通膨、封控措施和失業率攀升衝擊。

此外，若伊朗與美國接受歐盟草擬恢復2015年核協議的文本，西方可望解除對伊朗的制裁，伊朗將重啟石油出口，提高全球石油供給量，是造成油價下挫的另一個原因。

伊朗外長阿布杜拉希安表示，伊朗預計在15日稍晚回應歐盟的最終文本。

雪上加霜的是，國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納賽爾（Amin Nasser）14日透露，若是沙國政府要求，公司已準備好將石油產量提高至最大產能每日1,200萬桶。

另一方面，儘管黃金具有抗通膨的特性，美國升息卻會降低不孳息黃金的吸引力。澳盛銀行（ANZ）分析師指出，拜美國通膨壓力減輕所賜，金價周線寫下連四紅紀錄，但相同理由也能成為利空。

期貨市場預期聯準會9月例會升息3碼的機率約在44.5％，升息2碼的機率為57.5％。