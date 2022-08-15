陸留學生人數腰斬 重擊美大學收入

近年陸美關係惡化，加上新冠疫情因素，導致大陸赴美留學的人數持續下滑，華爾街日報報導，2022年上半年美國簽發給大陸公民的學生簽證數量，與新冠疫情前的水平相比減少逾50%，美國原本是大陸學生出國接受高等教育的首選，但如今這一地位明顯下降，美國各大學學費收入因此受到打擊。

根據美國國務院數據，2022上半年美國向大陸公民發放3萬1055份F-1簽證（即學生簽證），與2019年同期的6萬4261份相比，減少超過50%。報導指出，大陸赴美學生砍半，重擊美國各地大學收入，包括州立旗艦大學，舉例來說，內布拉斯加大學林肯分校在2021年秋季招收415名大陸學生，與2016年秋季1234名的高峰相比，下降了約66%，更嚴重影響了收入，因為國際大學生須支付2萬4900美元的學費，州內學生僅支付大約7770美元。

報導分析指出，大陸赴美留學的人數持續下滑，此現象是多種因素共同導致，除了疫情繁瑣的篩檢和強制隔離政策，使出國留學成本大幅提高外，美國槍支暴力、反亞裔種族主義以及陸美之間的地緣政治局勢緊張，也影響大陸學生決定去哪學習。

陸媒環球網解讀，由於大陸公民占在美留學生人數的35%，貢獻高達159億美元的經濟價值，大陸學生不再青睞赴美留學，可能重擊美國大學的收入，而大陸學生對英國、香港、新加坡等地區的興趣正逐漸上升。

（中時新聞網 邱怡萱）